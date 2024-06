Schwer verletzt: Radfahrer stoßen frontal in Reutlingen zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen haben zwei Radfahrer bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 39-Jähriger war laut Polizei gegen 16.10 Uhr mit einem Pedelec auf dem Fußgänger- und Radweg von Rommelsbach herkommend in Richtung Oferdingen unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve stieß der Mann mit einem entgegenkommenden, 15 Jahre alten Jugendlichen, der ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war, zusammen.

Beide Radfahrer stürzten im Anschluss zu Boden. Sie mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Beide Beteiligten hatten keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Pedelecs beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (pol)