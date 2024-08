Schulanfang im Kreis Reutlingen: Sicherheitslichter für Erstklässler

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kreissparkasse Reutlingen und die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen bieten noch bis Freitag, 20. September, zum 47. Mal die ABC-Wochen für Schulanfänger an. Dabei erhalten die kleinen Erstklässler - auch ABC-Schützen genannt - im gesamten Landkreis in den Filialen der Kreissparkasse ein LED-Sicherheitslicht. Es soll dabei helfen, dass die Kinder von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden. Außerdem gibt es eine Broschüre mit Tipps und Anregungen zur Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr sowie weitere nützliche Dinge zum Schulanfang verpackt in einer Vesperbox. Begleitet wird die Aktion durch das Staatliche Schulamt Tübingen mit seiner Lehrerschaft.

Auf Eltern-Taxis verzichten

Die Städte und Gemeinden im Landkreis stehen dieser Aktion ebenfalls zur Seite. Sie bringen vor Grundschulen oder an gefährlichen Straßen Spannbänder mit dem Aufruf »Tempo runter, bitte! Schulanfang!« an und fordern so alle Autofahrer auf, besonders auf Schulanfänger zu achten. Außerdem empfehlen sie mit ihren Schulwegplänen den sichersten Weg zur Schule. Thomas Steigenberger, erster Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, appelliert sowohl an die Eltern als auch an die Verkehrsteilnehmer: »Seien sie Vorbild – Schulanfänger sind Verkehrsanfänger. Verzichten Sie auf Eltern-Taxis und begleiten sie, wenn möglich, ihre Kinder zu Fuß auf dem Schulweg.«

Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen, sagt: »Wir wollen mit der Aktion dazu beitragen, die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Denn noch immer verunglücken jedes Jahr viele Kinder im Straßenverkehr – beim Spielen, Radfahren oder auch auf dem Weg zur Schule. Jeder Unfall ist einer zu viel.« Das Polizeipräsidium Reutlingen unterstützt die Aktion mit verstärkter Präsenz auf den Schulwegen und im unmittelbaren Umfeld der Schulen. Insbesondere für die ABC-Schützen ergeben sich auf ihren Schulwegen tagtäglich neue und unterschiedliche Herausforderungen. Hierfür wurde im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallprävention mit den Vorschülern das verkehrsgerechte Verhalten auf dem Schulweg eingeübt. Auch die Mitarbeiter des Landkreises Reutlingen führen Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen durch. (eg)