Transporter umgekippt: B28 nach Metzingen mehrere Stunden gesperrt

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat am Donnerstagnachmittag zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn der B28 nach Metzingen geführt. Kurz nach 17 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann mit einem Iveco-Transporter mit Anhänger auf der rechten Spur der Bundesstraße von Reutlingen herkommend unterwegs. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet der Anhänger aufgrund unpassender Ladungssicherung ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit den beidseitigen Leitplanken. Der Transporter kippte schließlich um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Der Anhänger wiederrum hatte sich beim Schleudern vom Zugfahrzeug gelöst und blieb auf der linken Spur stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 37-Jährige beim Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Sowohl der Iveco als auch der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Außerdem war eine Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei erforderlich. Gegen 21.30 Uhr konnte die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn aufgehoben werden. (pol)