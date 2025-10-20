Problemstoffe entsorgen: Das Schadstoffmobil der TBR tourt durch Reutlingen

Das Schadstoffmobil ist ein Lastwagen. An einem durchschnittlichen Tag werden mehrere Hundert Kilogramm von Dingen wie alten Lackdosen oder Elektroschrott abgegeben, die in der normalen Mülltonne nichts zu suchen haben.

REUTLINGEN. Von Freitag, 24. Oktober bis Donnerstag, 6. November ist es wieder so weit: An 18 Standorten im Stadtgebiet und in den Bezirksgemeinden können, jeweils im Zweistundentakt, häusliche Problemstoffe entsorgt werden. Die genauen Termine mit Ortsangabe und jeweiliger Uhrzeit sind dem aktuellen Entsorgungskalender zu entnehmen. Des Weiteren sind unter www.tbr-reutlingen.de/schadstoffe alle wichtigen Informationen zur Schadstoffentsorgung zu finden.

Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen bieten viermal im Jahr die Möglichkeit, Schadstoffe gebührenfrei beim Schadstoffmobil abzugeben. Schadstoffe erkennt man an den sogenannten Gefahrensymbolen (GHS Piktogramme). Darunter finden sich Haushaltsreiniger, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Düngemittel, Klebstoffe, Farben und Lacke sowie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeit, Benzin, Heizöl oder Verdünnungen. Wasserlösliche Farben allerdings, z.B. Kalk-, Latex-, Acryl- und Dispersionsfarbe sind keine Schadstoffe. Sofern sie noch flüssig sind, kann man sie eintrocknen lassen und über den Restmüll entsorgen. Auch Altöl, z.B. Motoren- und Getriebeöl, zählt nicht zu den Schadstoffen.

Die Kapazität der Sammeleinrichtung ist auf haushaltsübliche Mengen ausgerichtet: Pro Haushalt ist die Abgabemenge deshalb pro Abfallart auf maximal 10 Kilogramm bzw. 10 Liter begrenzt. Liefern Sie Schadstoffe, wenn möglich, in der Originalverpackung bzw. in fest verschlossenen, beschrifteten Behältern an. Schütten Sie Schadstoffe, wegen erhöhter Unfallgefahr, niemals zusammen.

Neben den gängigen »Schadstoffen«, können beim Schadstoffmobil auch defekte Elektro- bzw. Elektronikkleingeräte (max. acht Stück) mit einer Kantenlänge von maximal 30 cm abgegeben werden. Darunter fallen zum Beispiel Taschenrechner, Mobiltelefone, Rasierapparate, Bügeleisen, Mixer, Toaster, Haartrockner etc. Batterien und Akkus bitte vorher entfernen und separat abgeben. Auch Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren (max. acht Stück), quecksilberhaltige Stoffe (z.B. Fieberthermometer), ölverunreinigte Lappen und gebrauchte Ölfilter oder Spraydosen mit Treibgas, Feuerlöscher, Flaschenkorken, CDs, DVDs und Frittierfett können beim Schadstoffmobil gebührenfrei abgegeben werden. Alternativ zum Schadstoffmobil können Schadstoffe täglich an der Schadstoffsammelstelle des Wertstoffhofs Schinderteich abgegeben werden. (pm)