Autofahrer übersieht Radfahrerin in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in Reutlingen ereignet. Ein 70 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Golf gegen 15.10 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße stadteinwärts und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei offenbar eine 84-jährige Radlerin, die auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde die Seniorin derart verletzt, dass sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro. (pol)