Verfolgungsjagd bis in Reutlinger Fußgängerzone: Prozess startet

»Landgericht Stuttgart« steht am Gerichtseingang.

REUTLINGEN/STUTTGART. Nach mehreren Autodiebstählen und einer Verfolgungsjagd bis in die Reutlinger Fußgängerzone hinein steht ein mutmaßlicher Autoknacker in Stuttgart vor Gericht. Dem 44-Jährigen wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Der Prozess vor dem Landgericht beginnt am Freitag (9.30 Uhr), Termine sind bis Ende März geplant.

Gemeinsam mit zwei bereits verurteilten Komplizen soll der Angeklagte zwischen November 2021 und Oktober 2022 in Baden-Württemberg und auch in Bayern bei Automobilhändlern insgesamt ein Dutzend Autos im Gesamtwert von rund 717 000 Euro gestohlen haben. Die Wagen verkaufte das Trio laut Anklage im Ausland.

Im Anschluss an einen Diebstahl vor eineinhalb Jahren wurde ein mutmaßlicher Komplize des Mannes festgenommen, der Angeklagte konnte nach einer Verfolgungsjagd zunächst entkommen. Ein weiterer mutmaßlicher Komplize wurde in Memmingen (Bayern) festgenommen. (pol)