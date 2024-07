Uwe Sailer und Udo Pasler sichern sich die Hauptgewinne beim GEA-EM-Tippspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach 51 Spielen bei der Fußball-Europameisterschaft steht nicht nur Spanien als Sieger fest. Auch die besten Teilnehmer des großen GEA-EM-Tippspiels sind gekürt, die Preise im Gesamtwert von 7.500 Euro abgeräumt haben. Unter knapp 1.200 Fußball-Experten ging es am Ende in der Spitzengruppe dermaßen eng zu, dass mehrfach das Los unter punktgleichen Tippern entscheiden musste.

Jeweils auf 127 Zähler brachten es am Ende Uwe Sailer und Udo Pasler. Und weil Verlängerung und Elfmeterschießen beim Tippspiel nicht möglich sind, war am Ende Losglück gefragt. Die beiden Herren, die zur Übergabe der Hauptpreise zum Tippspiel-Hauptsponsor Bauhaus gekommen waren, durften sich am Ende aber beide über zwei echte Top-Gewinne freuen.

Grill und Reise

Während sich Udo Pasler beim nächsten Fußballabend Würstchen und Steaks auf seinen neuen, von Bauhaus bereitgestellten Gasgrill samt Zubehör im Wert von 1.200 Euro legen kann, freut sich Uwe Sailer auf eine Busreise im Wert von 2.898 Euro von Humboldt Reisewelt – für ihn und eine Begleitperson geht's nach Davos in die Schweiz.

»Zum 30. Geburtstag meines Sohnes Anfang August werden wir kräftig drauf grillen«, sagte Udo Pasler. Reise-Gewinner Uwe Sailer wird seine Frau in die Schweiz mitnehmen. »Wir hatten schon lange vor, sowas zu machen!« Beide Tippkönige hatten mit Spanien als Europameister den richtigen Riecher. Weitere Bonuspunkte heimsten sie ein, weil sie erahnt hatten, aus welcher Nation der Torschützenkönig kommen würde. Pasler hatte auf Deutschland gesetzt, Sailer auf England. Jamal Musiala und Harry Kane als zwei der sechs Torschützenkönige bescherten den GEA-Tippern am Ende spielentscheidende Zähler.

Weitere Tipper mit Gewinnen

Die weiteren Damen und Herren, die gute Ergebnis-Spürnasen hatten und Preise erhalten, werden schriftlich benachrichtigt. In der Spitzengruppe der Tipper sind das neben den Hauptpreisträgern auch Joachim Ulmer (Pliezhausen), Norbert König (Reutlingen) und Johannes Katzmaier (Tübingen), die alle jeweils einen Intersport-Gutschein über 500 Euro erhalten. Ein wahrlich cooler Preis geht an Jakob Kirchner (Kirchentellinsfurt), der ein Klimagerät im Wert von 349 Euro gewonnen hat. »Sauber«, dürften auch Ursula Henes (Reutlingen), Rosemarie Hölz (Trochtelfingen) und Marion Sailer (Reutlingen) rufen, denn sie haben je einen 100-Euro-Gutschein für den Waschpark B 28 gewonnen. Alle Gewinner werden auf der Tippspiel-Seite (siehe Link unten) veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch – bleiben Sie am Ball! (GEA)

