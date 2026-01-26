Um Beute zu sichern: Dieb schlägt in Reutlinger Supermarkt auf Ladendetektiv ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter dem dringenden Verdacht des räuberischen Diebstahls ist am Donnerstagabend ein 33-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Dem Mann wird zur Last gelegt, während eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Reutlinger Innenstadt auf den Ladendetektiv eingeschlagen zu haben, um sich die Beute zu sichern, berichtet die Polizei. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 33-Jährige kurz vor 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Albstraße auf. Dort soll er verschiedene Artikel in seinem Rucksack verstaut und ohne die Waren zu bezahlen die Filiale verlassen haben. Vom Ladendetektiv konnte der Tatverdächtige jedoch eingeholt und festgehalten werden. Auf den Detektiv soll der 33-Jährige in der Folge mehrfach eingeschlagen und diesen dadurch leicht verletzt haben. Durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung wurde der Tatverdächtige anschließend widerstandslos vorläufig festgenommen.

Der slowakische Staatsangehörige, der wegen Diebstahlsdelikten einschlägig polizeibekannt ist und über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gleichzeitig mit dem Haftbefehlsantrag wurde durch die Staatsanwaltschaft Tübingen ein Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gestellt. (pol)