Wie die Fasnet in Reutlingen Fuß fasste

Karneval trifft Fasnet: Unter dem Dach des Männervereins haben Tanzgarden und Elferrat heute ebenso ihren Platz wie schwäbische Hästräger.

REUTLINGEN. Die Fasnet hatte in Reutlingen denkbar schlechte Startbedingungen. Was erklärt, weshalb sich in der Achalmstadt närrische Gruppierungen erst vergleichsweise spät formierten und etablierten. Zwar künden Quellen davon, dass an der Echaz bereits im 16. Jahrhundert Fastnacht gefeiert wurde - etwa von Mitgliedern der Metzger- und Gerberzunft. Mit dem bunten Treiben von heute hatten diese Veranstaltungen indes wenig gemein.

Fahnenschwingen und Tanzvergnügen gab es dereinst, vertraut man der volkskundlichen Forschung, allenfalls in kleinem Rahmen und ohne nennenswertes Getöse. Denn da war die Obrigkeit vor, der jedwede Form ausgelassener Folklore entschieden gegen den Strich ging. Sie nämlich fürchtete »Unzucht« und »Völlerei« und versuchte derlei lasterhafte Auswüchse tunlichst im Keim zu ersticken.

Bei Strafandrohung verboten

Weil dies jedoch nur unzureichend gelang, kam es 1573 zu einem Fasnets-Verbot. Wirklich durchgesetzt wurde dieses freilich erst anno 1669, als der Reutlinger Magistrat unter dem Einfluss des Pietismus ein entsprechendes Dekret erließ und Zuwiderhandeln unter Strafe stellte. Weshalb in der Achalmstadt über einen langen Zeitraum hinweg Schluss mit lustig war und die Fasnet für die Dauer etlicher Jahrzehnte beerdigt wurde.

Neues Leben eingehaucht bekam sie erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts: In den 1850er-Jahren, da der kollektive Frohsinn neuerlich Einzug in Reutlingen hielt. Maskenbälle in diversen Gasthäusern - darunter das Kronprinzenhotel - lockten jetzt feierlauniges Volk an. Allerdings noch ohne Zutun spezialisierter Brauchtumsvereine, deren Zweck die Narretei gewesen wäre.

1913: Der erste Elferrat unter Albrecht Finckh (Mitte) gibt sich die Ehre. Foto: GEA-Archiv 1913: Der erste Elferrat unter Albrecht Finckh (Mitte) gibt sich die Ehre. Foto: GEA-Archiv

Das änderte sich erst im Jahre 1907 mit Gründung der 1. Reutlinger Carneval-Gesellschaft, die auf Betreiben von dreißig Bürgern aus der Taufe gehoben wurde. Sie alle gehörten dem 1863 gegründeten Männerverein an und schrieben sich »die Pflege von Humor und Geselligkeit« in die Statuten. Außerdem planten sie regelmäßige »karnevalistische Umzüge« nach rheinländischem Vorbild - nebst Elferrat und polit-satirischem Anspruch.

Vier Jahre lang wurde hinter den Kulissen gehirnt und getüftelt. Dann, 1911, war es endlich so weit: Der Karneval eroberte die Straßen. Premiere wurde mit 13 thematisch gestalteten Festwagen gefeiert, die von der Oststadt über die Lederstraße und durch diverse Altstadtgassen gen Marktplatz rollten. Festgehalten wurde das Treiben im Dokumentarfilm »Karneval«, der unter anderem einen Motto-Wagen mit dem Schriftzug »Fremdenverkehrs-Verein« zeigt, auf dessen Ladefläche sich Menschen in orientalisch anmutenden Kostümen tummeln. Sie verkörpern allesamt koloniale Stereotype, die dem Zeitgeist Tribut zollten und ein vielköpfiges Publikum anzogen.

Dicht an dicht belagerten Schaulustige an jenem Fastnachtsdienstag die Straßensäume. Wiewohl Reutlingens erster Karnevalsumzug mitnichten die gesamte Einwohnerschaft begeisterte. Zwar war es lediglich leiser Protest, der den Faschingspionieren entgegenschlug. Das sollte sich allerdings zwei Jahre später gründlich ändern.

Protest gegen Remmidemmi und Tamtam

Diesmal war es nämlich ein Sonntag, den sich Reutlingens Faschingsfans für ihr Event ausgeguckt hatten. Und das sorgte für Empörung. Ausgerechnet den »Tag des Herren und der Ruhe« mit Remmidemmi und Tamtam zu begehen, das verärgerte den evangelischen Gesamtkirchengemeinderat und mit ihm viele Protestanten. Die Folge: Lebhafte Pro-und-Contra-Diskussionen, die ihren Niederschlag auch im Reutlinger General-Anzeiger fanden.

Allerdings ohne Konsequenzen für den Straßenkarneval. Der Umzug wurde jedenfalls nicht abgeblasen. Was auch für Veranstaltungen in Innenräumen galt. Etwa im »Löwen«, wo ein GEA-Redakteur Mäuschen spielte und »über das fröhliche Leben und Treiben in dem schön dekorierten Saale« berichtete.

1980: Die Weiße Garde beeindruckt mit Showtänzen. Foto: GEA-Archiv 1980: Die Weiße Garde beeindruckt mit Showtänzen. Foto: GEA-Archiv

Ein bestens besuchter Maskenball sorgte dortselbst für ausgelassene Stimmung und beim Berichterstatter für Staunen: »Ein buntgewürfeltes Völkchen war es, daß sich aus aller Herren Länder eingefunden hatte. (…) In einer lauschigen Ecke war der sogenannte Stadtgarten kultiviert; da soll es ganz besonders fidel zugegangen sein, wurden doch dort die neuesten Witze und Kalauer verzapft.«

Gespalten blieb die Stadtgesellschaft in puncto Fasching trotzdem. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg waren Teile der protestantischen Hochburg Reutlingen davon überzeugt, dass Konfetti und Kapellen, Popanz und Polonaisen in einer »Stadt mit Moral« nichts zu suchen haben. Was all jene, die der Fünften Jahreszeit lieber mit Frohsinn als mit Frömmigkeit begegnen wollten, indes kaum kratzte. Sie ließen’s krachen; und mit ihnen die 1. Carneval-Gesellschaft im Männerverein, die sich fortan regen Zulaufs erfreute.

Serie: Total vernarrt In der Serie »Vernarrt in Fasnet« stellt der GEA in loser Folge seine Hästräger aus den Reutlinger Bezirksgemeinden vor. Im Rahmen von Kurzporträts werden ortstypische Masken und ihre historischen Hintergründe beleuchtet. (GEA)

Kein Wunder, dass der Verein nun wuchs und gedieh. Mehr noch: Er entwickelte sich weiter, öffnete sich nach und nach auch fürs schwäbisch-alemanische Fasnetsbrauchtum und schenkte dem närrischen Volk - unterstützt von Heimatforscher Dr. Karl Keim und Fasnetkundler Jürgen Hohl - im Jahre 1987 das »Schandele«.

Sieben Jahre zuvor hatten sich die Betzinger Krautskräga (1980) mit ebenfalls karnevalistischer Ausrichtung und Tanzgarden formiert. Doch dann schlug in Reutlingen und seinen Bezirksgemeinden endgültig die Stunde schwäbisch-alemannischer Hästräger. Ob in der Kernstadt, in Altenburg, Bronnweiler und Rommelsbach, in Mittelstadt, Reicheneck und Ohmenhausen, in Gönningen, Sondelfingen, Oferdingen Degerschlacht und Sickenhausen: Überall ging nun der Narrensamen auf, und mittlerweile hat die Fasnet in allen zwölf Reutlinger Teilorten Fuß gefasst.

Wann das geschah, welche historischen Vorbilder den ortstypischen Masken Pate standen und wie die Kostüme ausschauen: Darüber informiert ab sofort die kleine Porträt-Serie »Total vernarrt«. (GEA)