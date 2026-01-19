Reutlingen spart: kostenlose Hundekotbeutel vor dem Aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die »Liste der Grausamkeiten« für Reutlingen ist lang. Auf dieser Liste, offiziell Haushaltssicherungskonzept 2026 genannt, stehen viele Zahlungen und Leistungen, die die Stadt streichen will, um das immense Haushaltsloch zu stopfen. Dazu gehören auch die von Hundebesitzern fleißig genutzten Hundekotbeutel, die an zahlreichen Spendern in der Stadt kostenlos zur Verfügung stehen.

Laut Haushaltssicherungskonzept soll die Streichung der praktischen Kunststoffbeutel eine Einsparung von 94.000 Euro bringen. Verglichen mit den anderen Posten auf der Streichliste ist das ein Betrag im unteren bis mittleren Bereich. So brächte etwa eine Reduzierung der Kreisumlage um ein Prozent laut Liste mehr als eine Million Euro Einsparung. Insgesamt soll die Summe der Vorschläge rund 27,7 Millionen Euro an Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr bringen. Im kommenden Jahr sogar 32,4 Millionen Euro.

Gemeinderat muss noch entscheiden

Ob die Hundebeutelspender tatsächlich bald der Vergangenheit angehören, ist bis jetzt nicht sicher. Dazu heißt es aus dem Rathaus: »Das hängt davon ab, ob der Gemeinderat diese Maßnahme als Teil des Haushaltssicherungskonzepts beschließt.« Die entscheidende Sitzung, auf der nicht nur die Sparliste zur Abstimmung steht, sondern auch der Haushaltsplan der Stadt, ist für den 26. März vorgesehen. Sollte das Gremium das Ende der kostenfreien Beutelchen durchwinken, dann könnten die Spender schon im April leerbleiben, oder sogar ganz abgebaut werden.

So viele Automaten für kostenfreie Hundekotbeutel gibt es allein in der Kernstadt von Reutlingen. Hinzu kommen noch die Standorte in den Ortsteilen. Insgesamt sind es 132. SCREENSHOT: GEA-REPRO

Das würden die Technische Betriebe Reutlingen (TBR) übernehmen, die bislang für den Betrieb und Unterhalt der Automaten verantwortlich sind. Für den Fall, dass es so kommt, gibt es im Rathaus Überlegungen, möglicherweise eine Art Ersatzleistung zu organisieren: »Es wird noch zu klären sein, ob Hundekotbeutel beispielsweise in den Bezirksämtern oder an der Rathaus-Info erhältlich sein werden«, heißt es.

Hundekotbeutel wurden schon mal eingespart

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Reutlingen bei den kleinen Plastikbeuteln für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner den Rotstift ansetzt. In Zeiten finanzieller Krisen scheint es ein beliebter Streichposten zu sein. Eine solche Krise gab es zuletzt 2008.

Damals hieß es aus der Pressestelle des Rathauses: »Im Zuge der Haushaltsberatungen im Gemeinderat fielen die hilfreichen Tüten dem damals eingeschlagenen Sparkurs zum Opfer.« Knapp zehn Jahre lang wurde die Serviceleistung eingestellt. 2018 wurden die Hundekotbeutel-Automaten wieder befüllt. Mehr noch: Ihre Zahl wurde von 70 auf 132 im gesamten Stadtgebiet samt Ortsteilen aufgestockt. Da hieß es: »In die Auswahl der Standorte sind Vorschläge aus den Stadtbezirken und Hinweise aus der Bürgerschaft eingeflossen. Außerdem wurden Orte außerhalb der Wohngebiete gewählt, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.« Schon 2018 wies das Rathaus darauf hin: »Die Automaten sind ein freiwilliges Angebot der Stadt.«

Gleichzeitig wurde in der Mitteilung betont: »Da Steuern nicht zweckgebunden verwendet werden, finanziert sich die Beseitigung des Hundekots und die Bereitstellung der Hundekotbeutel nicht, wie vielfach vermutet, über die Hundesteuer. Grundsätzlich sind Hundebesitzer verpflichtet, selbst für die Entsorgung der Hinterlassenschaften ihrer Hunde zu sorgen.«

Letzteres dürfte, wenn ab April wirklich keine Hundekotbeutel mehr zur Verfügung stehen sollten, verstärkt auf Hundebesitzer zukommen. Denn aus dem Rathaus lautet die Empfehlung: »Hundebesitzer können Hundekotbeutel unverändert im Einzel- oder Fachhandel erwerben.« (GEA)