Toskanischer Markt mit Köstlichkeiten an der Reutlinger Marienkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei der Reutlinger Marienkirche lockt in diesen Tagen ein wahres kulinarisches Paradies. Ein verführerischer Duftmix aus kräftigen Olivenölen, würzigen Käsesorten, traditionellem Schinken und fruchtigem Rotwein erfüllt die Luft und weist den Weg zum 20. Toskanischen Markt.

Mit etwa elf Ständen, die sorgfältig ausgewählte Speisen und Getränke aus Mittelitalien präsentieren, bietet dieser Markt ein authentisches Stück Toskana mitten in Reutlingen. Der Markt ist eine Einladung, die Sinne zu verwöhnen und sich von der Magie Italiens verzaubern zu lassen.

Die Organisation liegt in den Händen des italienisch-deutschen Kulturvereins »Stammtisch Pistoia« und des Reutlinger Städtefreundschaftsvereins »Amicizia Pistoia-Reutlingen«. Die Öffnungszeiten sind am heutigen Samstag von 10 bis 19 Uhr und morgen von 13 bis 18 Uhr. Parallel zum Marktgeschehen erwartet die Gäste ein umfangreiches Rahmenprogramm in der Volkshochschule, um den 20. Markt gebührend zu feiern. (sas)