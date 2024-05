Tierisch gut: Entdeckungsreise in den städtischen Museen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum 47. Mal wurde am Pfingstsonntag der Internationale Museumstag gefeiert – und die drei Museen in der Reutlinger Innenstadt haben sich einiges überlegt, um besonders für die jungen Gäste attraktiv zu sein. Unter dem Titel »Tierisch was los« haben sie eine Rallye für die ganze Familie angeboten, bei der sich die Teilnehmer auf die Suche nach den unterschiedlichsten Tieren machen durften: Vom ausgestopften Kiebitz im Naturkunde- bis zum Wetterhahn im Heimatmusuem. Im Kunstmuseum war dann Kreativität gefragt, es galt tierische Vorlagen zu gestalten und dann auf der Original Presse von HAP Grieshaber die Werke zu drucken. Aber natürlich konnte man auch die aktuellen Ausstellungen besuchen, von Landschaftsaufnahmen im Naturkundemuseum bis zu Exponaten rund um die Revolution 1848/49, die dieser Tage im Heimatmuseum eröffnet wurde. Auch andere Museen luden zu einem Besuch ein: Im Museum »Im Dorf« in Betzingen wurden neben der Sonderausstellung »44 Jahre Fasnet in Betzingen« interessante Details aus dem ländlichen Leben Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Im Feuerwehrmuseum konnten die Besucher an mehr als 200 Exponaten die Geschichte und die Entwicklung des Feuerlöschwesens in Reutlingen entdecken. (awe)