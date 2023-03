Tickets für Vortrag von Abenteurer Stefan Glowacz bei Intersport in Reutlingen gewinnen

Über seine Erlebnisse beim »Projekt Wallride« erzählt Stefan Glowacz am 14. April (19 Uhr) bei Intersport Räpple in Reutlingen-Betzingen vor. Auf der Kletter-Radeltour hat der Profi-Abenteurer mit seinem Partner Philipp Hans mehr als 2 000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt und zwei Kletterrouten in den Alpen erstbegangen. Die Eintrittskarte kostet 15 Euro und gilt auch als Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro. Tickets im Vorverkauf gibt es in allen Filialen von Intersport Räpple. (pm)