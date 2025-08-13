Helden des Ehrenamts: Zwölf Porträts aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fast 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich – das sind 40 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren. Sie retten Leben, kümmern sich um Flüchtlinge, Kranke oder Sterbende. Sie bringen Kultur auf die Bühne, pflegen Tiere, legen Biotope an oder geben Sportunterricht. Ihre Arbeit ist nicht unbezahlt, sondern unbezahlbar. Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, sie stärken unser gesellschaftliches Klima und sie gestalten unser Land im Sinne des Gemeinwohls mit. Gleichzeitig ist das Ehrenamt gelebte Demokratie: Die Engagierten übernehmen Verantwortung und bringen voran, was ihnen am Herzen liegt. Sie gestalten die Gesellschaft mit. Diese aktiven Bürgerinnen und Bürger bringen Menschen zusammen und machen unsere Demokratie stärker.

Der GEA beleuchtet in einer Sommerserie diese Superhelden des Alltags – die auch in unserer Region vielfältig aktiv sind. Auf unserer heutigen Doppelseite haben wir einige Engagierte ausgewählt und stellen sie in einem Kurzporträt vor. Die Auswahl war daher alles andere als einfach. Die hier gezeigten Helden, sind Beispiele, die für Dutzende von anderen stehen. Es ist ein kleiner Einblick in die spannende, abwechslungsreiche Welt des Ehrenamtes, die es lohnt, entdeckt zu werden – vielleicht animiert es den ein oder anderen, selbst ein solcher Held zu werden.

Dr. Barbara Dürr

Dr. Barbara Dürr Foto: Privat Dr. Barbara Dürr Foto: Privat

Vorsitzende des Förderkreises Hospiz Veronika, Leiterin des Arbeitskreises »Gesunde Gemeinde«, Vorstandsmitglied der Palliativstiftung Reutlingen, Präsidiumsmitglied des Spendenparlaments Reutlingen – versucht man, alle ehrenamtlichen Engagements von Dr. Barbara Dürr aufzuzählen, wird die Liste schnell beeindruckend lang. Die Eningerin setzt sich Jahr für Jahr mit großer Leidenschaft für ihre Heimatgemeinde ein – und ist auch weit darüber hinaus aktiv. Begonnen hat alles als Elternvertreterin in Kindergarten und Schule. »Bei drei Kindern passiert das einfach,« sagt Dürr. Es folgten Aufgaben als Fußballjugendleiterin, 1999 wurde sie in den Kreistag gewählt – der Beginn einer langen politischen Laufbahn. Seit 26 Jahren ist sie Kreisrätin, seit 21 Jahren Gemeinderätin und ebenso lange stellvertretende Bürgermeisterin der Achalmgemeinde. Sie führte viele Jahre die FWV-Fraktion im Gemeinderat und engagiert sich seit drei Jahrzehnten bei der Aktion »Fußballkids helfen«. Es folgten viele weiter Engagements, die sie teils bis heute noch ausübt. »Eningen ist ein toller Ort und hat viel zu bieten«, betont Dürr. Es gehe ihr darum, die Schönheit des Ortes zu präsentieren und die Bürger zu animieren, in und mit ihm zu arbeiten. (bin)

Hauke Petersen und Walter Ott

Walter Ott (links) und Hauke Petersen Foto: Archiv/Andreas Fink Walter Ott (links) und Hauke Petersen Foto: Archiv/Andreas Fink

Die Bürgermedaille und die Landesehrenmedaille haben beide schon. Und winken ab: »Ehrenamt sollte eigentlich selbstverständlich sein«, sagt Hauke Petersen, »das hält die ganze Gesellschaft zusammen.« Nicht weniger bescheiden Walter Ott: »Ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Ein Ehrenamtlicher, der jeden Sonntag beim Roten Kreuz schafft, macht nicht weniger.« Man muss nur zu einer Veranstaltung des Freundeskreises Fröhliches Alter gehen und Petersen und Ott erleben, um zu erfassen, welche Rolle diese Männer in der Echazgemeinde spielen. Wenn der 76-jährige Ur-Wannweiler und der 81-jährige Wahl-Wannweiler etwa über »Sitten und Gebräuche früher und heute« sprechen, sind die Senioren hellwach und sprechen mit großer Begeisterung mit. Wo Ott und Petersen draufsteht, ist Qualität drin. Was die Männer ausmacht, ist nicht nur ihr profundes Wissen, sondern auch und vor allem ihre Fähigkeit, mit Menschen umgehen und sie begeistern zu können. Und es ist noch lange nicht Schluss: Hauke Petersen engagiert sich weiter im AK Leben und Lebenslinien 60+ und besucht alte Menschen, immer mit seiner Frau Elisabeth Westbomke an seiner Seite. Walter Ott arbeitet an einem Geschichtspfad durch Wannweil – immer ganz nah an den Menschen. (and)

Linde und Roland Rempfer

Linde und Roland Rempfer Foto: Jürgen Meyer Linde und Roland Rempfer Foto: Jürgen Meyer

Das Ladensterben auf dem Dorf bringt die älteren Menschen um ihre Begegnungsmöglichkeiten. Die Öschingerin Linde Rempfer hat deshalb 2016 einen »Treff der Generationen« ins Leben gerufen: »s’Briggle«, auf hochdeutsch »die kleine (Kontakt-) Brücke«. Sie organisiert mit einem Team wöchentlich einen Treffpunkt bei Kaffee und Kuchen im Rathaus. Alt und Jung, Alteingesessene und Neubürger kommen zu verschiedensten sozialen oder heimatkundlichen Themennachmittagen zu-sammen – überkonfessionell. Zwei Dutzend, zumeist weibliche ältere Mitbürger sind es. »Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass die Leute eine Möglichkeit haben, sich zu treffen und auszutauschen«. Mit ihrem Mann Roland hat sie einen weiteren Treffpunkt etabliert: Wonderfitzig, zu hochdeutsch »neugierig« nennt sich die monatliche Zusammenkunft für in Rente gehende oder lebende Leute aus der ganzen Umgebung. Sie eint, mittwochabends unter dem Dach des Api-Hauses, das gemeinsame Interesse, außerhalb der kirchlichen Strukturen auch Glaubensthemen anzusprechen und zu hinterfragen. »Wir wollen gemeinsam mit unserer Generation der Babyboomer diskutieren und erfahren, dass man nie zu alt ist, um seinen Horizont zu erweitern.« (mey)

Rosemarie Henes

Rosemarie Henes Foto: Archiv/Leister Rosemarie Henes Foto: Archiv/Leister

Als eine »unkonventionelle Systemsprengerin« bezeichnete Oberbürgermeister Thomas Keck Rosemarie Henes bei ihrer Abschiedsfeier im Jahr 2020. Unkonventionell ist sie so manches Vorhaben angegangen, und dabei hat sie auch gerne die Grenzen des Systems überschritten oder zumindest ausgedehnt. Ob Lebenshilfe, Kaffeehäusle, Baff, Feder oder Kultur vom Rande – vieles wurde in der Achalmstadt bei der Integration von Menschen mit Handicaps in Bewegung gesetzt. »Und immer war Rosemarie Henes in mehreren Funktionen entscheidend dabei«, schrieb der GEA. Nach dem Studium der Sozialarbeit in Freiburg verschlug es Rosemarie Henes nach Reutlingen zu Lebenshilfe und Bruderhaus-Diakonie – vier Jahrzehnte sollte sie bleiben, aktiv und prägend. Zuständig für den Aufbau der Freizeit- und Bildungsarbeit für Menschen mit Behinderung. Sie rief nicht nur BAFF (Bildung, Aktion, Freizeit, Feste) und FEDER (den familienunterstützenden Dienst) ins Leben, sondern auch das Kaffeehäusle. Doch ihr soziales Engagement war damit bei Weitem nicht erschöpft, auch im Bündnis für Menschrechte und der Reutlinger Seebrücke setzt sie sich für die Schwachen und Hilflosen in unserer Gesellschaft ein. (awe)

Sonja Sentomaschi-Urban

Sonja Sentomaschi-Urban Foto: Privat Sonja Sentomaschi-Urban Foto: Privat

Am Anfang ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit stand für die Gomaringerin Sonja Sentomaschi-Urban eine Diagnose: Brustkrebs. Als sie mit ihren Ängsten im Krankenhausbett lag, war sie »erstaunt und überrascht«, wie viele wildfremde Menschen ihr Hilfe angeboten hatten. »Da dachte ich: Das will ich auch leisten und etwas zurückgeben.« Heute -»topfit und gesund« – ist die 67-Jährige für den Hospizdienst Gomaringen als Sterbe- und Trauerbegleiterin tätig, mittlerweile seit elf Jahren. »Das ist ein echtes Herzensthema für mich geworden.« Es sei für die gelernte Krankenschwester nur schwer zu ertragen, wie viele Menschen einsam und alleine leben und sterben müssten. »Früher war das anders. Da waren drei Generationen in einem Haus. Und anders war auch die Art und Weise, wie man sich verabschiedet hat.« Der Tod habe viel selbstverständlicher zum Alltag gehört. Wie viel Zeit Sentomaschi-Urban in ihr Ehrenamt investiert, ist unterschiedlich. »Bei einer Sterbebegleitung kann es sein, dass ich einen Menschen über mehrere Tage begleiten darf.« In der Formulierung schwingt mit, wie die 67-Jährige ihre Aufgabe sieht: als Privileg. (pru)

Günter Jung

Günter Jung Foto: Archiv/Merkle Michael Günter Jung Foto: Archiv/Merkle Michael

Für sein Engagement in der Hilfe für Geflüchtete wurde er 2015 mit der Verdienstmedaille der Stadt, 2018 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet: Günter Jung, pensionierter Sozialrichter, unermüdlicher Kämpfer für die Rechte Geflüchteter, Friedensaktivist, politische Mahner. 1992 war er Initiator des ersten Reutlinger Asylcafés in der Wildermuthsiedlung, wo er mit anderen »ehrenamtliche Gegenwehr« gegen die damals praktizierten beschleunigten Verfahren leistete. Als Steine flogen gegen eine Pfullinger Flüchtlingsunterkunft, sich immer mehr Ausländerhass breitmachte, initiierte er mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen das Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, aus dem der Arbeitskreis Flüchtlinge hervorging. Hoch engagiert ist Günter Jung bis heute. Mit seinen 82 Jahren ist er immer noch im Asylcafé Betzingen aktiv, mindestens vier Stunden die Woche. »Ich höre erst auf, wenn der letzte gegangen und zufrieden ist.« Was ihn antreibt: »Gerechtigkeit, Solidarität, mein christliches Menschenbild.« Was ihn umtreibt: Wenn er wie in der aktuellen Migrationspolitik Menschenrechte in Not sieht. Dagegen geht er an. Beharrlich, voller Kampfgeist, mit ungebrochenem Elan. (keg)

Karin Zäh

Karin Zäh (rechts) und Marktmitgründerin Gabriele Janz Foto: Archiv Karin Zäh (rechts) und Marktmitgründerin Gabriele Janz Foto: Archiv

Der große Wurf, der Karin Zäh, gemeinsam mit Mitstreiterin Gabriele Janz, gelungen ist, ist zweifellos die Gründung des »Neigschmeckt«-Marktes im Jahr 2005 – initiiert gemeinsam mit Mitgliedern der ILOS, der »Initiative lebenswerte Oststadt«. Von Beginn war es ein »regionaler Markt der Superlative«, ein »Schaufenster für eine ganze Region«. In Baden-Württemberg findet sich jedenfalls kaum Vergleichbares, weil neben Essen und Trinken auch Kunsthandwerk, Umwelt und Tourismus Schwerpunkte sind. Irgendwann wurde er so groß, dass er im Ehrenamt nicht mehr zu stemmen war. 2022 fand er ein letztes Mal unter der Regie von Zäh und Janz statt. Aber auch sonst ist Karin Zäh vielseitig engagiert – gerne kulturell und besonders gerne in der Oststadt. So hilft sie bei der Kulturnacht ebenso wie im Verein »Unter den Leuten«, sie gehört der Initiative für das Ziel des genossenschaftlichen Programmkinos Kamino an und ist treibende Kraft für das Bücherregal am Albtorplatz. Nicht zu vergessen, ihr politischer Einsatz: Zehn Jahre, von 1994 an, saß sie im Gemeinde- und Kreisrat. (awe)

Martin Sowa

Martin Sowa Foto: Archiv/Niethammer Martin Sowa Foto: Archiv/Niethammer

Martin Sowa war Gründer und 45 Jahre Abteilungsleiter der TSG Inklusiv – der größten Abteilung der TSG Reutlingen. Er selbst habe ein Leben lang Sport gemacht und wollte es Menschen mit Behinderung ermöglichen, ebenfalls sportlich aktiv zu sein. Dabei hat er sich immer neue Dinge einfallen lassen, »das hat mich selber begeistert«, sagt er zu seiner Motivation. »Und es hat mich die ganzen Jahre vorangetrieben.« 2013 wurde Sowa Referent für Inklusionssport beim Landesbehindertenbeauftragten in Stuttgart. In dieser überregionalen Funktion entwickelte er unter anderem das Projekt BISON, das darauf abzielt, Menschen mit Behinderungen besser in den organisierten Vereinssport zu integrieren. Dank seines unermüdlichen Einsatzes wurde er ein weit über die Stadt hinaus bekannter Pionier des Inklusionssports, für den stets der Mensch im Mittelpunkts stand. Im vergangenen Jahr hörte er als Abteilungsleiter auf, doch was von ihm bleibt sind Hunderte glückliche Gesichter von Menschen, die Freude am Sport erleben durften. Und ein Vermächtnis der Menschlichkeit. (awe)

Günter Künkele

Günter Künkele Foto: Archiv Günter Künkele Foto: Archiv

»Die Werke des Herrn sind groß, zum Staunen für alle, die daran ihre Freude haben.« Dieser Vers aus Psalm 11, sagt Günter Künkele, »ist ein für mich geschriebenes Wort, das mich mit Freude erfüllt«. Der gebürtige Seeburger lebt in Hengen und kennt Flora und Fauna auf der Alb wie kein Zweiter. Als Vorsitzender (1995 bis 2007) des Bund Naturschutz Alb-Neckar organisierte er zahllose Landschaftspflegemaßnahmen. Heute ist er Ehrenvorsitzender – und immer noch fast jeden Tag draußen in der Natur unterwegs, um zu fotografieren, zu beobachten und zu dokumentieren. Sein Wissen gibt er gerne an andere weiter, sei es bei Führungen, sei es in Vorträgen. Künkele war Geburtshelfer des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. 2005 wurde der ehemalige Lehrer, der sein »zweites Leben« nach überstandener schwerer Krankheit in den Dienst des Naturschutzes gestellt hat, mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2007 folgte der Gerhard-Thielcke-Naturschutzpreis des BUND Baden-Württemberg, 2021 die Bürgermedaille der Stadt Bad Urach. »Ich habe das alles nicht gemacht, um einen Orden zu kriegen«, betont der 74-Jährige, »sondern für die Allgemeinheit«. Den Sinn für die »Werke des Herrn« haben Großeltern und Eltern geschärft. »Wenn ich als Kind mit auf den Acker bin, mit Kuh und Leiterwagen, hat mir mein Opa nebenher die Vogelwelt erklärt«, blickt er zurück. (ma)

Susanne Stutzmann

Susanne Stutzmann Foto: Privat Susanne Stutzmann Foto: Privat

Familien und Kinder stehen im Mittelpunkt des beruflichen und privaten Engagements von Susanne Stutzmann, ob Familienforum Reutlingen, Ferda international (ein offener internationale Treff) oder das Bündnis für Familien: »Wir wollen Familien in den Vordergrund rücken«, sagt Susanne Stutzmann. »Die Kinder sind uns sehr wichtig.« Einer der Schwerpunkte ist für sie die (früh-)kindliche Bildung und Förderung in Kooperation mit den unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen – ein unersetzbarerer Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Die Gesellschaft für die Belange von Familien sensibilisieren, aber auch sie in der Politik zu platzieren – eine weitere wichtige Aufgabe von Stutzmann, die sie als stellvertretende Vorsitzende des baden-württembergischen Netzwerkes Familie auch auf Landesebene wahrnimmt. Dabei tut sich etwas, »die Themen sind präsenter als früher«, beobachtet Susanne Stutzmann. Wiewohl sich das ein oder andere durchaus noch verbessern lasse, sagt Susanne Stutzmann. In Reutlingen seien vorbildlich Familienleitlinien entwickelt worden. Hilfreich, wenn man auf die Umsetzung pocht. Gerade der Einsatz für alle Gruppen ist Stutzmann ein Anliegen, Ferda international dafür eine tolle Sache. Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre all dies nicht umsetzbar, sagt Stutzmann. »Ohne unsere Ehrenamtlichen könnten wir nicht existieren.« (awe)

Paul Jörg

Paul Jörg und Ehefrau Marianne Foto: Archiv/Bloching Paul Jörg und Ehefrau Marianne Foto: Archiv/Bloching

»Ich war mal im Sportverein, hab’ aber keine zehn Mal Fußball gespielt – ich war einfach kein Sportler. Dafür war mir die Natur wichtig. Und ich hatte ein Helfersyndrom.« So fasst Paul Jörg mit einem Schmunzeln »seine« Ehrenamts-Geschichte zusammen, die mehr als 50 Jahrzehnte umfasst und 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz geadelt wurde. »Paul Jörg war eigentlich überall dort zu finden, wo Ehrenamt nötig war«, sagte der damalige Landrat Thomas Reumann bei der Verleihung. Das trifft’s. 1973 trat Jörg ins DRK Münsingen ein, wo er bis heute als Ersthelfer und Ausbilder hochaktiv ist: Allein 35 bis 40 Erste-Hilfe-Kurse stehen im Jahr auf seiner To-do-Liste. Eine besondere Bindung hat er auch zum DRK-Haus Unter der Bleiche, für dessen Kauf und Renovierung er alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Im Albverein Gundelfingen, den er seit 1989 als Vorsitzender führt, schlägt sein Herz vor allem für die Wacholderheiden, die der Verein seit 1990 pflegt. Die Verdienste des Vereins sind unbezahlbar: »Wir haben ungefähr 20 Hektar unzugängliche Heide gereinigt und so bearbeitet, dass der Schäfer sie beweiden kann.« Seit einigen Jahren ist er nun auch noch Vorsitzender des Betreuungsvereins der Burg Derneck – weil’s sonst keiner machen wollte. Das sei ein Grundproblem, bedauert der 72-Jährige, der froh darüber ist, dass seine Frau Marianne seine Begeisterung fürs Ehrenamt bedingungslos teilt. Ans Aufhören denkt er nicht, an den Wechsel in die zweite Reihe schon: Patente junge Leute finden, an den er den Staffelstab abgeben kann, das wünscht er sich. (ma)

Melitta Hoch

Melitta Hoch Foto: Markus Pfisterer Melitta Hoch Foto: Markus Pfisterer

Melitta Hoch hat 2001 die Hospizgruppe Metzingen-Ermstal mitgegründet. Von 2011 bis 2019 war sie deren Vorsitzende. Da sein für Sterbende, darum geht es ihr und den anderen Gruppen-Aktiven, einfach nur da sein. »Man kommt in Kontakt mit Familien, die in einem Ausnahmezustand sind«, beschreibt die Glemserin ihre segensreiche Tätigkeit. Viele in der Gesellschaft tabuisieren den Tod, haben Angst oder stehen ihm hilflos gegenüber – auch die Angehörigen Sterbender. »Man bekommt einen direkten Zugang zu Menschen.« Melitta Hoch und die anderen Hospizgruppenmitglieder wollen sie behutsam unterstützen. Oft spüren sie Dankbarkeit. Sie werden gebraucht. Sprechen, wenn es gewünscht ist. Schweigen, wenn das das Richtige ist. »Es geht darum, zu spüren, wie die Bedürfnisse der Betroffenen sind.« Das betrifft auch die Berührung: Mag jemand eine Hand als Halt spüren oder dreht er oder sie sich eher weg? Aus einer eigenen familiären Ausnahmesituation heraus hat sich Melitta Hoch um die Jahrtausendwende zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Damals noch bei Petra Rinn, die der bereits bestehenden Reutlinger Hospizgruppe angehörte. Seit bald 25 Jahren ist Hoch, die 76-jährige frühere Buchhändlerin, mit offenem Herzen und wachen Sinnen ganz nah an Menschen in ihrer letzten Lebenszeit. (pfi)