Teilnehmer-Rekord beim AOK-Firmenlauf in Reutlingen

REUTLINGEN. Riesig war das Interesse am AOK-Firmenlauf in Reutlingen. Rund 1.800 Läuferinnen und Läufer von 84 Unternehmen aus der Region haben sich am Donnerstag auf die 4,5 Kilometer lange Strecke gemacht, die durch die den Freizeitpark Markwasen und den Wasenwald führte. Damit wurde der Teilnehmer-Rekord aus dem Vorjahr übertroffen, vermeldeten die Organisatoren der Firmenlauf-Serie.

Allein knapp 400 Teilnehmer hatte das Unternehmen Bosch gemeldet. Dahinter stellten die Samariterstiftung (95 Meldungen), die Firma Alphartis SE (77 ) und die Stadt Reutlingen (75) die größten Teams.

»Ein tolles Event, eine tolle Organisation und ein toller Vorgeschmack auf den Altstadtlauf Anfang Juli«, meinte Oberbürgermeister Thomas Keck, der den Startschuss gab. Als schnellster kam Fabian Konrad von den asiscs-Runnern in 15:55 Minuten im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion ins Ziel. Die schnellste Frau war in 17:52 Minuten die Holzelfinger Leichtathletin Leah Hanle, die für die Baral AG an den Start gegangen ist. Das Team Bosch eBike Runners gewann alle drei Teamwettbewerbe (Männer, Frauen, Mixed). Der GEA schickte ein Team aus 14 Teilnehmern ins Rennen. Nele Walz (22:24 Minuten) wurde in der Frauen-Wertung Elfte, Dennis Göbel (19:10) schaffte es bei den Männern auf Platz 28. (der)

