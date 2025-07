Technischer Ausfall bei Kreiskliniken Reutlingen: Notaufnahme abgemeldet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufgrund eines technischen Ausfalls kommt es in den Kreiskliniken Reutlingen zu erheblichen Einschränkungen im Betriebsablauf. Die Kliniken sind derzeit telefonisch nicht erreichbar. Die Notaufnahmen an den Standorten Klinikum am Steinenberg Reutlingen sowie Albklinik Münsingen sind bis auf Weiteres abgemeldet.

»Bei dringenden medizinischen Notfällen wenden Sie sich an umliegende Kliniken oder wählen Sie den Notruf 112. Der Krisenstab der Kreiskliniken Reutlingen ist eingerichtet und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der technischen Störung. Wir setzen alles daran, den regulären Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen und werden die Öffentlichkeit umgehend informieren, sobald die Systeme wieder stabil laufen. Wir danken allen Beteiligten für Ihren Einsatz sowie Patientinnen und Patienten, Angehörigen sowie unseren Partnern für ihr Verständnis und ihre Geduld in dieser außergewöhnlichen Situation«, ist einer Pressemitteilung der Kliniken zu entnehmen. (GEA)