SV Ohmenhausen: Volles Programm und offene Türen

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Der SV Ohmenhausen (SVO) feiert sein Hundertjähriges – und das, ganz wie es sich für einen Sportverein gehört, mit großer Ausdauer. Die Geburtstagsfete geht von Mai bis Juli, jede der vier SVO-Abteilungen gestaltet erst mal ein eigenes Jubiläums-Wochenende, bevor dann alle zusammen beim Hauptfest gleich mehrere Tage Party machen. Aber jetzt sind erst mal die Tenniscracks dran: Am 1. und 2. Juli geht’s auf der Anlage am Hainbuchenweg auf und neben den Plätzen rund.

Die Frauengymnastik des SV Ohmenhausen hatte den Auftakt der Jubiläums-Festivitäten übernommen, nach der Abteilung Freizeitsport und Leichtathletik mit ihrem Jubiläumslauf samt After-Run-Party ist jetzt die Tennisabteilung am Zug. Beziehungsweise am (Tennis-)Ball, denn bei ihrem Festwochenende steht natürlich der Sport mit vielen Angeboten, ihn auszuprobieren, im Mittelpunkt. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm, bei dem große, kleine und auch nicht-sportaffine Gäste auf ihre Kosten kommen.

Los geht’s am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr. Ab 14.30 Uhr kann jeder Besucher bei einem Jux-Turnier mitmachen. Die Spielregeln: Ein Nicht-Tennisspieler tritt mit einem SVO-Tennisspieler an. Benötigt werden nur Sportschuhe – und, so die Organisatoren, Spaß am Spiel. Für die kleinen Gäste ist ab 15.30 Uhr eine Kids-Tennis-Olympiade mit attraktiven Ballspielen geboten. Zur Krönung gibt’s am Schluss eine Süßigkeitenschleuder.

Um 18 Uhr endet der Tag der offenen Tür, am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter. Um 11 Uhr steht ein spannendes Showmatch mit zwei Überraschungsspielern auf dem Programm. Ab 13.30 Uhr gibt es wieder eine Kids-Olympiade. Ebenfalls ab 13.30 Uhr kann die Geschwindigkeit der Aufschläge gemessen werden. Ab 14 Uhr bieten die SVO-Mitglieder ein Schnuppertraining für Kinder und Erwachsene an. Jeder, der sich für den Tennissport interessiert, kann ohne Anmeldung mitmachen.

Wer nicht nur sportlich Appetit auf mehr bekommt, kann sich mit Leckereien – auch vegetarische – vom Grill versorgen. Die Mitglieder servieren außerdem Kaffee und selbst gebackene Kuchen, auch Waffeln bereiten sie frisch zu. Dazu kommt eine große Auswahl an Getränken samt Cocktailbar.

Das Festkomitee freut sich auf Besucher, die Lust haben, an den Aktivitäten der Tennisabteilung teilzunehmen – oder einfach nur die schöne Anlage bewundern und ein kühles Getränk genießen wollen. (eg)