Straßenarbeiten am Reutlinger Südbahnhof gehen in die dritte Runde

REUTLINGEN. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt derzeit den Fahrbahnbelag der B 464 zwischen der Kreuzung Albstraße/Römerstraße, Kreuzungsbereich Dreispitz, in Reutlingen und der Marktstraße in Pfullingen, Kreuzungsbereich Südbahnhof, erneuern. Am Freitag, 25. August 2023, ist geplant, die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt abzuschließen.

Dritter Bauabschnitt ab Samstag, 26. August 2023

Im Anschluss erfolgen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt in Fahrtrichtung Reutlingen. Dieser beginnt östlich des Kreuzungsbereichs der B 464/Marktstraße/Am Südbahnhof und endet vor dem Kreuzungsbereich B 464/Erwin-Seitz-Straße in Reutlingen. Die Verkehrsumstellung hierfür erfolgt am Samstag, 26. August 2023. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, dauern die Arbeiten bis voraussichtlich Freitag, 1. September 2023.

Verkehrsführung

Auf der B 464 steht in Fahrtrichtung Riedlingen und in Fahrtrichtung Reutlingen jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Ein Auffahren auf die B 464 aus der Straße »Am Südbahnhof« ist nicht möglich. Eine Umleitungsstrecke wird im nachgeordneten Straßennetz eingerichtet.

Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Reutlingen und Riedlingen aus der Straße »Am Südbahnhof« erfolgt über die August-Lämmle-Straße und Erwin-Seitz-Straße. Von Pfullingen aus erfolgt die Umleitung nach Reutlingen über die Daimlerstraße und die Römerstraße. Ein Ausfahren aus der Marktstraße in Fahrtrichtung Riedlingen ist möglich. Ebenfalls ist eine Umleitung nach Pfullingen aus dem Scheibengipfeltunnel und aus Fahrtrichtung Riedlingen B 312 über die Zeilstraße eingerichtet.

ÖPNV

Für den öffentlichen Personennahverkehr der Linie 2 entfallen in Fahrtrichtung Ahlsberg die Haltestellen »Am Südbahnhof« und »Albstraße« in der Marktstraße. Eine Ersatzhaltestelle für »Am Südbahnhof« wird in der Daimlerstraße und die Ersatzhaltestelle für die »Albstraße« wird in der Albstraße eingerichtet. In der Fahrtrichtung Reutlingen entfallen für die Linie 2 die Haltestelle »Daimlerstraße« und »Am Südbahnhof«. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle in der Max-Eyth-Straße eingerichtet. Für die Linie eXpresso X3 entfällt die Haltestellen »Am Südbahnhof«. Ersatzhaltestelle für die beiden Fahrtrichtungen für die Haltestelle »Am Südbahnhof« werden in der Römerstraße eingerichtet. Es wird darum gebeten, die Aushänge an den betroffenen Haltestellen zu beachten.

Ausblick

Im vierten und letzten Bauabschnitt erfolgt der Fahrbahndeckenaustausch in Fahrtrichtung Riedlingen. Dieser Bauabschnitt beginnt östlich des Kreuzungsbereichs Erwin-Seitz-Straße in Reutlingen und endet nach dem Kreuzungsbereich Marktstraße/Am Südbahnhof in Pfullingen. Eine Umleitungsstrecke für die Marktstraße in Pfullingen wird eingerichtet. Ein Auffahren aus der Marktstraße auf die B 464 ist nicht möglich. Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich am Freitag, 1. September und enden am Montag, 11. September 2023. Über den Beginn des vierten Bauabschnitts informiert das Regierungspräsidium in einer gesonderten Pressemitteilung.

Kosten

Die Baukosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen. (pm)