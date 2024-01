Stimmen Sie ab: GEA-Fotos des Jahres gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es wird wieder eine Ausstellung geben in der GEA-Redaktion. Und Sie als Leser entscheiden, was dort zu sehen ist. Gezeigt werden sollen nämlich die 25 schönsten GEA-Fotos des vergangenen Jahres. Am kommenden Montag werden wir Ihnen eine Vorauswahl von 40 Kandidaten präsentieren - in der gedruckten Ausgabe ebenso wie auf GEA-Online. Und dann sind Sie dran.

Zwei Wochen lang haben Sie Zeit, sich für Ihr Lieblingsmotiv zu entscheiden. Mit Ihrer Abstimmung landen Sie gleichzeitig im Lostopf für fünf Preise, die der GEA verlost. Die 25 Motive mit den meisten Leserstimmen sind dann von 28. Februar bis zum 27. April in der GEA-Redaktion zu sehen. An drei Samstagen und bei der Vernissage ist die Ausstellung für alle zugänglich. Die genauen Spielregeln zum Abstimmen finden Sie am Montag auf einer Doppelseite im gedruckten GEA sowie auf einer Abstimmungsseite auf GEA-Online.

Ausstellungsreihe geht weiter

Bereits von Herbst 2022 bis Frühsommer 2023 waren in der GEA-Redaktion Ausstellungen zu sehen. Den Auftakt machte eine Schau mit Malerei und Grafik von Wolfgang Stöhr und Brigitte Tharin. Es folgte eine Ausstellung zum 100. Geburtstag der Reutlinger Künstlerin Doris Knapp. Nun geht es also weiter. Warum mit GEA-Fotos? Weil die Fotografie ein unverzichtbares Element der Zeitung ist. Sie bringt Farbe und Lebendigkeit hinein. Fotos öffnen Fenster zu Menschen, Schicksalen, magischen Momenten. Sie machen die Leser erst zu Augenzeugen. Und steuern jenes atmosphärische und emotionale Plus bei, das ein Text allein nicht vermitteln kann.

Die Leser mit solchen lebensnahen Fotos zu versorgen, gehört zu den großen Herausforderungen im journalistischen Alltag. Und nicht etwa nur für die Profi-Fotografen, sondern auch für Redakteure und freie Reporter. Zuweilen ist es das Kniffligste an einem Termin, ein adäquates Foto zu produzieren.

GEA-Fotos des Jahres Abstimmen über die GEA-Fotos des Jahres können Sie vom kommenden Montag, 22. Januar, bis zum Sonntag, 4. Februar, entweder per Telefon oder per Klick auf GEA-Online. Die 25 Motive mit den meisten Stimmen werden von 28. Februar bis 27. April in der GEA-Redaktion gezeigt. Unter allen, die abstimmen, verlost der GEA fünf Preise. Eröffnung der Ausstellung ist am 28. Februar; für alle zugänglich ist die Schau außerdem an den Samstagen 16. März, 13. April sowie 27. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr. (GEA)

Diese Herausforderung soll mit der Kürung und Ausstellung der GEA-Fotos des Jahres gewürdigt werden. Für das Motiv mit den meisten Stimmen gibt es daher bei der Ausstellungs-Eröffnung den GEA-Fotopreis. Und der Sieger darf sein Motiv gerahmt und vergrößert mit nach Hause nehmen.

Nun erscheinen jedes Jahr im GEA mehrere tausend Fotos. Diese Menge auf ein handhabbares Maß zu reduzieren, war die Aufgabe. Bewältigt wurde sie, indem im ersten Schritt jeder Fotograf, Redakteur oder freie Reporter bis Ende Dezember maximal drei Motive einreichen durfte. Bedingung: Sie mussten 2023 im gedruckten GEA erschienen sein.

81 Fotos eingereicht

29 Kollegen beteiligten sich, insgesamt 81 Bildmotive reichten sie ein. In der ersten Januarhälfte nahm sich nun eine dreiköpfige Jury die 81 Fotos vor und wählte daraus die 40 stärksten Motive aus. Die Jury bestand aus GEA-Chefredakteur Alexander Rabe als Vertreter der GEA-Redaktion, aus Achim Goller als Vertreter des GEA-Grafik-Teams sowie aus der Profifotografin Gerlinde Trinkhaus.

Übrig blieben 40 Motive. Aus denen Sie, liebe Leser, nun von Montag an zwei Wochen lang die GEA-Fotos des Jahres bestimmen dürfen. Wir sind gespannt auf Ihr Urteil! (GEA)