Staus zu erwarten: B28 in Reutlingen mehrere Wochen halbseitig gesperrt

REUTLINGEN. Am Montag, 31. Juli, werden in der Konrad-Adenauer-Straße in Reutlingen die Arbeiten für den zukünftigen Regionalstadtbahnhaltepunkt Bösmannsäcker fortgesetzt. Das teilte die Reutlinger Stadtverwaltung mit. Unter anderem wird ein barrierefreier Fuß- und Radwegübergang zu einem Außenbahnsteig hergestellt. Betroffen von den Bauarbeiten ist der stadtauswärts in Richtung Tübingen führende Abschnitt unter der Brücke B28/Bantlinstraße. Der Verkehr wird auf eine Spur reduziert, die B28 in Richtung Tübingen und die Abzweigung in die Gustav-Schwab-Straße sind aber weiterhin erreichbar. Bis voraussichtlich 8. September muss wegen der halbseitigen Straßensperrung mit Verzögerungen für den Verkehr gerechnet werden. (pm)