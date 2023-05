Start in die Reutlinger Freibadsaison mit späteren Öffnungszeiten: viel Platz in den Becken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf die Frühschwimmer ist Verlass, sie sind zum Start in die Reutlinger Freibadsaison auch später gekommen. Ansonsten ist das ein erster Mai gewesen, an dem die übersichtliche Zahl von Badegästen viel Platz in den Becken gehabt hat. Unsichtbar für die Besucher wurde routinemäßig die gesamte aufwendige Technik sowie die Wasseraufbereitung gewartet und – sofern nötig – instand gesetzt. Gut zu sehen dagegen die gereinigten Wege, Liegewiesen und Spielanlagen in der weitläufigen parkähnlichen Anlage. Aus Personalmangel mussten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Geöffnet ist jetzt von 10 bis 20 Uhr, weswegen im Wellenfreibad zunächst kein Frühschwimmen mehr möglich sein wird. (GEA)