Starkregen, Gewitter und Hagel: Unwetterwarnung für Reutlingen und die Region

REGION. Ein starkes Unwetter zieht am Freitagabend, 5. Mai, von Westen her auf Reutlingen und die Region zu. Dabei soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter kommen. »Aktuell befindet sich das Unwetter über Freiburg, zeiht aber weiter in Richtung Reutlingen und Tübingen«, sagt Kai-Uwe Nerding vom DWD.

»Laut den aktuellen Berichten, sollte es aber voraussichtlich gegen 18:30 Uhr und in etwas abgeschwächter Form die Region treffen.« Trotzdem wurde eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben, denn: »Wir veröffentlichen lieber eine Warnung zu viel, als keine Warnung«, so Nerding. Auch die Warnapp »Nina« macht auf das nahende Unwetter aufmerksam. (GEA)