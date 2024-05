Unfall in Reutlingen: Nutzfahrzeug mit Gespann schneidet Kurve

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der 49 Jahre alte Lenker eines Citroen Jumper mit Anhänger befuhr kurz nach 8.30 Uhr die Reutlinger Siemensstraße stadteinwärts und bemerkte hinter sich einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Wohl daher bog der 49-Jährige mit seinem Gespann zügig nach links in die Halskestraße ab und schnitt dabei die Spur einer 44-jährigen Skoda-Lenkerin, die von dort kommend nach rechts in die Siemensstraße wechseln wollte. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei beim Skoda das Airbag-System auslöste. Die 44-Jährige wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr vermutlich total beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. (pol)