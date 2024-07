Stadtradeln im Kreis Reutlingen: Finale ist am Samstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Das Stadtradeln im Landkreis Reutlingen befindet sich in der dritten und letzten Woche. Seit Sonntag, 23. Juni 2024, wird im Landkreis fleißig für das Klima geradelt. Bereits über 4.800 aktive Radelnde haben in den ersten beiden Wochen über 660.000 Kilometer gesammelt. Nun heißt es in den letzten Tagen nochmals alle Kräfte bündeln und gemeinsam möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen. Am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 17 Uhr lädt die Gemeinde Sankt Johann gemeinsam mit dem Landratsamt alle Radelnde und Interessierte in Würtingen am Rathaus zur Abschlussveranstaltung ein.

Kostenloser Rad-Check

Bei der Abschlussveranstaltung führen Profis der Initiative Radkultur einen kostenlosen Rad-Chek durch und beheben kleinere Mängel direkt vor Ort. Dabei stehen sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsen, Licht und Klingel im Vordergrund. Auch Mythos Schwäbische Alb ist mit vor Ort und informiert zu Freizeittipps und Ausflugszielen in der Region. Weiterhin freuen sich die Radverkehrskoordinatoren auf einen aktiven Austausch. Mit dabei haben sie zum Beispiel ihr Wünsche-Fahrrad. Hier können Ideen und Anregungen zur Radinfrastruktur im Landkreis gegeben werden. Die erfassten Anregungen werden unter anderem für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes genutzt.

Mit dem Ende des Stadtradeln-Zeitraumes endet auch die Möglichkeit, Feedback über die Funktion »RADar!« zu geben. Die letzten Tage können noch genutzt werden, um Lob oder Anregungen, wie Hinweise zu fehlender Infrastruktur oder Querungshilfen, mitzuteilen.

Wer bislang noch nicht beim Stadtradeln angemeldet ist, kann sich immer noch registrieren. Auch ein Nachtragen der geradelten Kilometer für die Aktionswochen zwei und drei ist noch möglich. Weitere Informationen zum Stadtradeln können online abgerufen werden.

Schnitzeljagd bis Ende Oktober

Die Schnitzeljagd zu den 17 nachhaltigen GeoTürle hingegen läuft noch bis Ende Oktober – über die Sommerferien hinweg kann man also noch auf Schatzsuche gehen. Wer bis zum Ende neun Stempel – oder sogar alle – gesammelt hat und innerhalb der entsprechenden Frist beim Landratsamt eingereicht hat, nimmt an der Verlosung eines regionalen Päckles im Wert von circa 40 Euro teil. (a)

www.stadtradeln.de/ landkreis-reutlingen

www.reutlingen.de/stadtradeln