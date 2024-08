Hunderte Mädchen und Jungen erfreuen sich an der Reutlinger Spielstadt Burzelbach. Was Erwachsene lernen können.

Die beiden Bürgermeister der Spielstadt Burzelbach, Pia Galatowitsch (links) und Nick Kemmler, empfangen den Reutlinger OB Keck locker und neugierig.. Foto: Stephan Zenke Die beiden Bürgermeister der Spielstadt Burzelbach, Pia Galatowitsch (links) und Nick Kemmler, empfangen den Reutlinger OB Keck locker und neugierig.. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.