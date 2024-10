Stadt Reutlingen verabschiedet ausscheidende Räte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Menschen, die ein Leben lang etwas für die Gemeinschaft geleistet haben, bleiben oft zu Unrecht unbekannt. Dazu zählen manche der Gemeinderäte oder Bezirksgemeinderäte, die von der Stadt Reutlingen am Dienstagabend bei einer Feierstunde im Spitalhof mit warmen Worten und glänzenden Medaillen sowie Blumensträußen aus ihren Ämtern verabschiedet worden sind.

Deswegen trifft OB Thomas Keck den Kern der Sache, wenn er allen dafür dankt, »sich um ihre Stadt verdient gemacht zu haben«. Gerade in Krisenzeiten sei die Demokratie - ein Blick in den Osten zeigt, wie sehr das stimmt - »kein Selbstläufer«. Wer wie Keck selbst schon lange Jahre in der Stadtgesellschaft engagiert ist, der nimmt sich an so einem Festabend auch Zeit für persönliche Würdigungen und manche Umarmung. Da kommt viel menschliche Wärme an.

Konstruktives Miteinander

Worum es auch geht, macht der scheidende SPD-Stadtrat Johannes Schempp klar: »Wir haben gut zusammengearbeitet«, beschreibt er die Arbeit im Gemeinderat, weil Demokratie eben ein konstruktives Miteinander bedeutet. Schempp wird gemeinsam mit dem ehemaligen Mittelstädter Bezirksbürgermeister Wilhelm Haug für sage und schreibe 40 Jahre lokalpolitisches Engagement ausgezeichnet.

Viele andere für einige Jahrzehnte weniger, was aber kaum eine Rolle spielt. Weitere Festreden hielten CDU-Gemeinderätin Gabriele Gaiser und Reichenecks Bezirksbürgermeister Ulrich Altmann. Musikalisch angenehm klingend umrahmt wurde der Abend von Sängerinnen und Pianisten der Musikschule Reutlingen. (GEA)