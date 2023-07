Spritziger Auftakt zum Jubelfest des SV Ohmenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. »Wow-Was für ein Verein!« SV-Vorsitzender Stephan Sikorski ist stolz auf seine Mitglieder. Seit neun Wochen wird nun schon auf Hochtouren gefeiert, vier Abteilungen haben 100 Jahre Sportgeschichte in Ohmenhausen kräftig krachen lassen.

Nun gings spritzig zum Höhepunkt: Am gestrigen Mittwochabend eröffnete OB Thomas Keck mit dem obligatorischen feucht-fröhlichen Fassanstich das fünftägige Hauptfest, des über 1.400 Sportbegeisterte zählenden Stadtteilvereins. Im Festzelt ließ er die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren und konnte nicht oft genug den Ehrenamtlichen dafür danken, was sie für die Allgemeinheit leisten. »Der Verein wurde und wird mit viel Weitblick geführt«. Dass der SV im Landesschnitt »einen überproportionalen Frauenanteil hat«, hob das Stadtoberhaupt lobend hervor: »Ohmenhausen ist der Hotspot der Gleichberechtigung!« Nach so viel Zuspruch musste Keck allerdings »schweren Herzens« um Verständnis und Geduld bitten, dass sich der für 2019 geplante Start der Sportstättensanierung weiterhin verzögere. Die durch die bekannten Krisen verursachte »katastrophale Haushaltslage« lasse mometan keinen Spielraum. Sportkreisvorsitzender Manuel Hailfinger gab sich zuversichtlich: »Reutlingen tut mehr als viele andere Gemeinden. Die Durststrecke stehen wir durch.« Zur Überbrückung brachte er zwei Geburtstagsschecks vom Sportkreis und vom WLSB in Höhe von 450 Euro.

Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle »hätte heute gerne die neue Sporthalle eingeweiht«. So wurde dann mit Sekt und Freibier auf die kommenden Feiertage angestoßen. (GEA)