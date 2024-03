Auto kracht in Ohmenhausen in den Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein VW-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ohmenhausen erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 64-Jährige war gegen 17.20 Uhr auf der Hohe Straße in Richtung Betzingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve kurz nach der Kreuzung mit der Hirschäckerstraße in den Gegenverkehr geriet. Dort streifte der Wagen den entgegenkommenden Peugeot eines 48-Jährigen und prallte frontal gegen den Tesla einer 30-Jährigen, die noch versucht hatte, auszuweichen.

Der 64-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Sowohl der VW als auch der Tesla mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 9.000 Euro beziffert. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt bis kurz nach 19 Uhr gesperrt werden. (pol)