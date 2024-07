Viel Sangesfreude und viele Ehrungen gab es am Samstagabend beim Gesangverein Ohmenhausen mit (von rechts) dem Vereinsvorsitzenden Roland Hummler, Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle, Sängerin Helga Baumgärtner, Chorverbands-Präsident Eberhard Wolf und dem Ehrenvorsitzenden Hans Dieter Lutz. Hinten der gesamte Chor. Foto: Norbert Leister Viel Sangesfreude und viele Ehrungen gab es am Samstagabend beim Gesangverein Ohmenhausen mit (von rechts) dem Vereinsvorsitzenden Roland Hummler, Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle, Sängerin Helga Baumgärtner, Chorverbands-Präsident Eberhard Wolf und dem Ehrenvorsitzenden Hans Dieter Lutz. Hinten der gesamte Chor. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.