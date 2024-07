Motorradfahrer bei Unfall zwischen Ohmenhausen und Gomaringen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN/GOMARINGEN. Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen zugezogen. Der 33-Jährige fuhr mit seiner Honda kurz vor 4.30 Uhr die L384 von Reutlingen-Ohmenhausen in Richtung Gomaringen. Dabei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und überfuhr eine Erhebung.

Dabei hob die Maschine ab, flog mehrere Meter durch die Luft und überschlug sich. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der Biker vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Honda, an der sich der Schaden auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen dürfte, wurde abtransportiert. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)