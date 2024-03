Mann kommt bei Ohmenhausen von Fahrbahn ab und prallt gegen Verkehrszeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 37 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an der Einmündung der L383 in Richtung Ohmenhausen erlitten. Der Mercedes-Lenker war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Bronnweiler unterwegs und wollte an der Einmündung in Richtung Ohmenhausen nach rechts abbiegen. Dabei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen in der Folge ins Krankenhaus.

Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergeben hatten, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.