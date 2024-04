Küchenbrand in Ohmenhauser Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Zu einem gemeldeten Küchenbrand im Holunderweg in Ohmenhausen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, kurz nach sechs Uhr, ausgerückt. Ein Zeuge hatte den Brand zuvor bemerkt und den Notruf gewählt. Außerdem machte er zwei Personen, die sich noch im Inneren befanden, auf das Feuer aufmerksam und stellte eine Leiter ans Gebäude, sodass die Personen über diese ins Freie gelangen konnten. Das Treppenhaus war bereits stark verraucht. Wie sich in der Folge herausstellte, waren die Flammen aus noch unbekannter Ursache im Bereich des Herdes in der Küche ausgebrochen. Der Sachschaden wird vorläufig auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Personen, die vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden waren, blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (pol)