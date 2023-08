Sommerfest für Cineasten startet in Reutlingen

Auf einen Blick: Die Programmübersicht

Donnerstag, 3. August: Beim GEA-Wunschfilm-Event wird »Die einfachen Dinge« gezeigt. Diese Filmvorführung ist exklusiv für Abonnenten – und demnach eine geschlossene Veranstaltung. Freitag, 4. August: »Im Taxi mit Madeleine« Samstag, 5. August: »Der Nachname« Sonntag, 6. August: »Mittagsstunde« Montag, 7. August: »Das Lehrerzimmer« Dienstag, 8. August: »Oskars Kleid« Mittwoch, 9. August: »Roter Himmel« Donnerstag, 10. August: »What’s Love Got To Do With It« Freitag, 11. August: »Die Rumba-Therapie« Samstag, 12. August: »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war« Sonntag, 13. August: »Was man von hier aus sehen kann« Montag, 14. August: »Der Geschmack der kleinen Dinge« Dienstag, 15. August: »The Banshees of Inisherin« Mittwoch, 16. August: »Triangel of Sadness« Donnerstag, 17. August: »Einfach mal was Schönes« Freitag, 18. August: »Der Gesang der Flusskrebse« Samstag, 19. August: »Indiana Jones und das Rad des Schicksals« Sonntag, 20. August: »Sophia, der Tod und ich« (Preview)