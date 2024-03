So haben die Reutlinger Museen an den Osterfeiertagen geöffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kunstmuseum, Historische Museen und Naturkundemuseum bieten an den Ostertagen ein vielfältiges Ausstellungsprogramm. An Karfreitag sind alle Museen geschlossen. Am Ostersamstag haben die Historischen Museen und das Naturkundemuseum von 11 bis 17 Uhr und das Kunstmuseum von 11 bis 18 Uhr geöffnet, an den Feiertagen Ostersonntag und Ostermontag sind alle Häuser von 11 bis 18 Uhr offen.

Im Kunstmuseum Reutlingen/Spendhaus ist die Sammlungspräsentation »Holz. Skulptur, Relief und Arbeiten auf Papier« zu sehen.

Das Kunstmuseum Reutlingen/konkret präsentiert mit François Morellet, Vera Molnar, Manfred Mohr und Hartmut Böhm vier weltweit bekannte Protagonisten konkreter Kunst. Einige von ihnen sind raumspezifisch für die Wandel-Hallen entstanden.

In den Osterferien findet von Dienstag, 2. April, bis Samstag, 6. April, die Kinderkreativwoche in Kooperation mit der Jugendkunstschule der VHS Reutlingen statt (Dienstag bis Samstag jeweils 10 bis 15 Uhr). Anmeldung über die VHS.

Im Heimatmuseum steht das Osterwochenende im Zeichen der Bäder. Die Sonderausstellung »Eintauchen! Auftauchen! Bäder und Baden in Reutlingen« läuft noch bis einschließlich Ostermontag.

Das Museum »Im Dorf« Betzingen zeigt am Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr die Sonderausstellung »44 Jahre Fasnet in Betzingen«. Im Naturkundemuseum wird neben der Dauerausstellung das Oster-Spezial »Wir brüten was aus« geboten mit großer Sonderausstellung rund um Küken, Eier, Nester und Eier legende Tiere. Zu den Feiertagen steht auch der letzte Schlupf der Saison an. (a)

www.reutlingen.de/museen