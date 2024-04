Sechser im Lotto: 333.000 Euro gehen in den Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Osterglück im Kreis Reutlingen: Eine Tipperin oder ein Tipper setzte bei der LOTTO 6aus49-Ziehung am Samstag, 30. März, auf die sechs Richtigen und gewann etwas mehr als 333.000 Euro. Der Gewinner oder die Gewinnerin tippte die Gewinnzahlen 5, 10, 16, 21, 27 und 33 richtig. Lediglich die korrekte Superzahl 0 fehlte, um den Millionen-Jackpot im Lotto zu knacken. Die Freude dürfte dennoch groß sein – dank des »Sechsers« ist die Gewinnerin oder der Gewinner nun um genau 333.084,80 Euro reicher, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit auf einen solchen Treffer liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

In der Annahmestelle gespielt

Wer hinter dem oder der Glücklichen steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle im Westen des Landkreises abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Gewinnerin oder der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen. (dpa)