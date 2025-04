Schreibwaren Ehinger in der Reutlinger Alteburgstraße schließt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN . Im Juli 2023 hat Michael Ehinger seine Schreibwaren-Filiale in der Alteburgstraße 47 eröffnet, Ende Mai schließt er sie schon wieder– schweren Herzens. »Die Leute haben es nicht so angenommen, wie wir es gerne gehabt hätten«, sagt der Geschäftsmann, der in Betzingen, seit vielen Jahren ein gut gehendes Schreib- und Spielwarengeschäft betreibt.

Bei der Eröffnung des Schreibwarengeschäfts in der Alteburgstraße war Michael Ehinger guten Mutes, dass der Laden läuft. Parkplätze und ein »vernünftiges« Sortiment nennt er als Pluspunkte, auch die Tatsache, dass das Angebot an Schreibwarengeschäften in Reutlingen eher bescheiden ist. Dennoch blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück, was seiner Meinung nach vor allem mit dem übermächtigen Konkurrent Onlinehandel zu erklären ist. »Die Leute shoppen nachts«, kommentiert er das veränderte Kaufverhalten.

Als jetzt auch noch die Miete für den 100 Quadratmeter großen Raum, in dem vorher ein Reformhaus war, erhöht wurde, zog Michael Ehinger die Reißleine. »Schade drum«, sagt er zum kurzen Intermezzo in der City. Probleme wie in der Alteburgstraße hat er mit seinem Schreibwarengeschäft in der Betzinger Steinachstraße nicht. »Ganz im Gegenteil, das ist von der Flaute überhaupt nicht betroffen.« Auch sein Spielwarengeschäft mit seinem besonderen Sortiment floriert. Was mit an der treuen Kundschaft im größten Vorort liegt, sagt Ehinger: »Die Betzinger sind halt cool drauf.« (GEA)