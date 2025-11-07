Schnäppchenjagd für den guten Zweck beim Inner Wheel Second-Hand-Basar in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Auf Schnäppchenjagd gehen und dabei noch etwas Gutes tun? Diese Möglichkeit bietet sich am Samstag beim Second-Hand-Basar der Damen des Inner-Wheel-Clubs. Von 9 bis 16 Uhr laden die Frauen in die Betzinger Julius-Kemmler-Halle ein, dort können alle Interessierten stöbern und einkaufen. Die Preise sind günstig, sagen die Veranstalterinnen, das Angebot riesig und der Eintritt ist frei.

Designermode, Dirndl und Hochzeitskleider

Das Schöne daran ist: Mit den Einkäufen macht man nicht nur sich selbst eine Freude, sondern auch anderen Menschen. Denn die Einnahmen des Flohmarktes werden komplett gespendet. »Die Begeisterung des ganzen Clubs für den Basar ist immer riesig«, sagt Hanna Sumski, Vorsitzende des Gemeindiensts des Clubs. Sie steht am Aufbau-Freitag inmitten eines Meeres aus Pullovern, Kleidern, Hosen und rund 300 Paar Schuhen. »Davon haben wir aber auch noch mehr auf Lager«, sagt Club-Präsidentin Angelika Mez lachend. Auch außergewöhnliche Kleidungsstücke wie gebrauchte Designermode, Dirndl oder Hochzeitskleider haben die Damen in petto.

Auf dem Flohmarkt wird aber nicht nur etwas für die Garderobe geboten, sondern auch Haushaltswaren, Porzellan und sogar Kunst. Die Ware kommt ausschließlich von den Club-Mitgliedern oder engen Freunden. Außerdem wird auf gute Qualität geachtet, sagen die Veranstalterinnen. »Teilweise sind die Kleidungsstücke noch fast neu«, meint Sumski. Und: Wer besonders Wertvolles und Schönes ergattern möchte, der sollte am besten schon pünktlich um 9 Uhr vor der Türe stehen. Dort bilde sich meist sogar eine Schlange.

Wohltätigkeit trifft auf Nachhaltigkeit

Die Erlöse des Basars sind die größte Einnahmequelle für die Spenden des Clubs. Diese richten sich vor allem an Kinder und Frauen in der Region. So wird beispielsweise der Kinderschutzbund in Reutlingen und Tübingen oder das Frauenhaus Reutlingen e.V. finanziell aber auch materiell unterstützt. Neben der Wohltätigkeit liegt den Frauen des Clubs auch die Nachhaltigkeit am Herzen, sagen sie. Die Klamotten, Haushaltswaren, Kunst und das Geschirr, von denen die Mitglieder sich trennen möchten, können so wiederverwendet werden. (GEA)