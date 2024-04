Schüler können in der Reutlinger Stadtbibliothek Klimakoffer ausleihen

Die Stadtbibliothek in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Klimawandel ist eines der drängendsten und bedrohlichsten Probleme unserer Zeit, und doch tun sich Gesellschaft und Politik oft schwer, konkret zu handeln – denn das Thema ist komplex. Wie man die naturwissenschaftlichen Prozesse hinter dem Klimawandel begreifbarer machen kann, hat sich die Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU) gefragt und den »LMU-Klimakoffer« entwickelt. Schüler ab Sekundarstufe I können anhand der Experimente im LMU-Klimakoffer genau diese Prozesse kennenlernen und die daraus resultierenden Folgen aktiv entdecken.

Zwei dieser Klimakoffer wurden nun, dank finanzieller Unterstützung der Kreissparkasse Reutlingen und der Stadthalle Reutlingen, an die Stadtbibliothek Reutlingen übergeben, wo sie von Lehrern für den Unterricht ausgeliehen werden können.

»Wir nehmen die Koffer sehr gerne in unsere Angebote für die Schulen auf. Sie ergänzen unsere Themenkisten und Makerboxen, die wir bereits im Einsatz haben perfekt«, freute sich Bibliotheksleiterin Beate Meinck bei der Übergabe der Koffer durch Jil Sayffert von Myclimate. »Wir sehen das Angebot auch deshalb als wichtig an, weil der Koffer wissenschaftlich fundiert den Klimawandel deutlich machen kann und somit auch gegen «alternative Fakten» in dem Bereich wirkt.«

Die Idee kam ins Rollen, als beim Familiensonntag im Mai 2023 Thomas Lanners, Teamleiter des Bereichs Bildung bei Myclimate, Experimente aus dem Koffer präsentierte. Myclimate ist eine internationale Klimaschutzorganisation, die in Klimastrategien berät. (a)