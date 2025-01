Schüler fluten die Reutlinger Ausbildungsmesse Binea in der Stadthalle

In den ersten drei Stunden waren schon mehr als 3.500 Gäste in der Reutlinger Stadthalle bei der 19. Binea.

REUTLINGEN. Viele junge Menschen schoben sich in den Freitagmorgenstunden durch die Gänge mit den insgesamt 153 Ständen bei der diesjährigen Binea, der Ausbildungsmesse, in der Reutlinger Stadthalle. Auch vor dem Gebäude fanden noch einige Stände ihren Platz, mitunter deswegen, weil im Innern jede noch so kleine Fläche genutzt wurde.

»In den ersten drei Stunden waren schon mehr als 3.500 Besucherinnen und Besucher da«, berichtete Katrin Hemminger von »solutioncube«, dem Veranstalter dieser mittlerweile 19. Reutlinger Ausbildungsmesse. Alles, was Rang und Namen hat, präsentierte sich dort. Wirtschafts-, Dienstleistungs- und Industriebetriebe genauso wie Versicherungen, jegliche Verwaltungen, Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei, Bäckereien, Möbelhäuser, DRK und RAH und noch viel, viel mehr.

Seltsame Gestalten als Blickfang

So auch die SWR, die Stadtwerke Reutlingen. Konstantinos Evrenoglou ist dort Azubi, er lernt den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe. Der junge Mann schwärmte von seiner »sehr vielseitigen Ausbildung«, auch der Verdienst danach sei okay. Andernorts waren manch seltsame Gestalten zu sehen, etwa ein Adler und ein Zwei-Meter-Mann in Footballkleidung, die für die Reutlinger Eagles und für die Sponsoren vor Ort waren. »Die beiden sind ein toller Blickfang«, sagten Markus und Jenny Winter-Stojanovic, von Fahrrad Sauer.

Auf dieser Messe einen Azubi zu finden, glaubt das Paar nicht: »Wir sind hier, um zu sehen, was für tolle Firmen es in unserer Region gibt«, sagte Markus Winter. Die Hoffnung, bei der Binea Nachwuchskräfte zu finden, haben aber Magda Irdem von der Reutlinger Altenhilfe (RAH) und Tobias Haase vom DRK-Pflegeheim in Oferdingen noch nicht aufgegeben. Noch haben sie genug Azubis, aber vor allem für die Zukunft sehe die Situation im Pflegebereich alles andere als rosig aus. (GEA)