Schöller sammelt in Reutlingen Bürgergeld für Windkraft-Anlagen

REUTLINGEN. Viele Flächen der Suchraumkarte des Regionalverbands Neckar-Alb zur Windenergie sind in städtischer Hand. »Wenn wir es gut machen, können wir viel Wertschöpfung rausholen«, meinte der Leiter des städtischen Planungsamts Stefan Dvorak im Nachgang zu den Bezirksgemeinderatssitzungen in Gönningen und Bronnweiler.

Bei der Vergabe der Flächen werde man schauen, dass die Wertschöpfung bei Kommune und Bürgern bleibe und »keinen undurchsichtigen großen Konzernen« den Zuschlag geben. Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen sollen in den städtischen Haushalt fließen. Auch die Stadtwerke nach Möglichkeit eingebunden werden.

In Reutlingen steht, wie bereits berichtet, das Unternehmen Schöller SI in den Startlöchern. Es wirbt auf seiner Internetseite für Investment im Bereich regionale Windkraft, verheißt »wirtschaftliche Teilhabe für die Bürger und Kommunen vor Ort« und »regionale Wertschöpfung« – politische Argumente, die Akzeptanz erhöhend wirken sollen.

Andreas Dominguez, Prokurist bei Schöller, prognostiziert, dass am Ende »alle was davon haben«. Geschäftspraxis des Reutlinger Unternehmens sei unter anderem, den Bürgern der betroffenen Kommune ein Vorkaufsrecht einzuräumen, erst dann werde der Kreis weiter gezogen. Für Reutlinger Projekte werde die Mindestbeteiligung bei 1.000 Euro liegen, bei drei bis fünf Prozent die Rendite. Welche »Spielform« – also etwa ein Nachrangdarlehen – am Ende gewählt werde, hänge von der Nachfrage ab, die der Projektentwickler in einem Interessensbekundungsverfahren ermitteln wird.

Das Unternehmen bleibe nach Planung und Bau der Anlagen in der Regel mit rund 20 Prozent weiter investiert: Die Schöller SI bleibe damit auch langfristig Ansprechpartner. Primär habe man Interesse am Bereich »Käpfle« bei Bronnweiler. Grundsätzlich sei man auch am Gewann Plattach (Gönningen/Bronnweiler) und anderen Standorten auf Reutlinger Gemarkung interessiert. (GEA)