Reutlinger Messe »Handwerk, Energie und Zukunft« lockte am Wochenende viele Interessierte an – Mit im Programm: die Haus-und-Grund-Mitgliederversammlung, Lehrabschlussfeier und Ehrenamtswürdigung.

Sie zeigten sich bei der Handwerks- und Energiemesse stark beeindruckt von diesen Heizungsfenstern, (von links) Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke, Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und OB Thomas Keck. Foto: Norbert Leister Sie zeigten sich bei der Handwerks- und Energiemesse stark beeindruckt von diesen Heizungsfenstern, (von links) Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke, Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und OB Thomas Keck. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.