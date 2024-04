Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz zwischen Reutlingen und Gönningen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 383 zwischen Reutlingen und Gönningen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war der 64-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seiner Yamaha nach Abschluss eines Überholmanövers in Höhe der Abzweigung nach Ohmenhausen beim Wiedereinordnen in eine Spurrille geraten und zu Fall gekommen. Die Schwere der Verletzungen machte es notwendig, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Sein Motorrad, an dem etwa 7.000 Euro Schaden entstand, wurde mit einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeholt. (pol)