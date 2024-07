Kunstmuseum Reutlingen zeigt Werke von Schülern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kunstmuseum Reutlingen zeigt mit »Kunststück« im Baumhaus eine Schau des jüngsten Kreativnachwuchses. Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Eduard-Spranger-Schule entstanden ist, zeigt druckgrafische Werke von Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen sowie der jahrgangsübergreifenden Klassen (JüK).

Inspirierende Originale

Bereits die Eröffnungsfeier war laut Museum ein großer Erfolg mit über 180 Besuchern. Der neue Leiter des Kunstmuseums, Stephan Rößler, sprach über die Bedeutung von Kunstunterricht in Schulen und erinnerte an eine bekannte Engelszeichnung von Paul Klee, die den Philosophen Walter Benjamin über 20 Jahre begleitet hat. Für die Kunstworkshops mit den Schülerinnen und Schülern wurden Original-Holzschnitte HAP Grieshabers aus der städtischen Kunstsammlung bereitgestellt. Diese Werke dienten als Inspirationsquelle. Die Initiative zur Ausstellung kam von Martina Köser-Rudolf, Gabi Streibel und Claudia Breitling, unterstützt vom Förderkreis der Eduard-Spranger-Schule. Kerstin Rilling, Leiterin der Kunstvermittlung, hat die Kooperation weiterentwickelt, während Künstlerin Barbara Wünsche-Kehle das Projekt von Anfang an begleitet hat. Eine zweijährige Förderung durch die Robert Bosch Stiftung bildete die Basis.

Selbst kreativ werden

Die Ausstellung im Dachgeschoss des Kunstmuseums Reutlingen ist bis Sonntag, 3. November, zu sehen. Das sogenannte »Baumhaus« im vierten Stock des Museums bietet den Besuchern nicht nur die Möglichkeit, die Werke zu betrachten, sondern auch selbst künstlerisch aktiv zu werden. Hier stehen Materialien zur Verfügung, um eigene Drucke zu erstellen. Zudem gibt es einen Partizipationsbereich und eine Themenwand zu HAP Grieshaber und Drucktechniken. Das Kunstmuseum Reutlingen lädt alle Kunstinteressierten dazu ein, die Ausstellung zu besuchen und an den kreativen Angeboten teilzunehmen. (eg)