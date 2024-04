Mann stört Einsatz in Reutlingen: gegen Rettungswagen geschlagen und getreten

Eingeschaltetes Blaulicht an einem Rettungswagen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 54-Jährigen, der am Samstagabend störend bei einem Rettungseinsatz aufgetreten ist. Gegen 21.25 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst zu einer Frau in hilfloser Lage im Bereich des Reutlinger Listplatzes aus, teilt die Polizei mit. Als die Dame anschließend in eine Klinik gebracht werden sollte, weigerte sich ihr 54-jähriger Begleiter zunächst den Rettungswagen zu verlassen. Als er schließlich doch dazu bewegt werden konnte, beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten, schlug mit Händen und Füßen gegen die Tür des Rettungswagens und entfernte sich anschließend vom Einsatzort. Auch wenn nach aktuellem Stand der Ermittlungen kein Schaden entstanden ist, muss sich der 54-Jährige nun wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten. (pol)