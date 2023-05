Sanierung Schieferstraße/B28: Vollsperrung und neue Verkehrsführung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fahrbahndeckensanierung in der Schieferstraße/ B28, Fahrtrichtung Metzingen, schreitet voran. Für die Einrichtung der Bauabschnitte 1 und 2 kommt es ab Sonntag, 14. Mai, zu Änderungen in der Verkehrsführung. Zunächst wird die Schieferstraße zwischen Silberburgstraße und Emil-Adolff-Straße in Fahrtrichtung Tübingen am Sonntag, 14. Mai, ab 6 Uhr voll gesperrt. Wegen der Vollsperrung wird von Metzingen kommend eine Umleitung eingerichtet.

Voraussichtlich um 14 Uhr ist die neue Verkehrsführung für die Sanierungsarbeiten in den kommenden Wochen eingerichtet. Die Vollsperrung in Richtung Tübingen ist dann aufgehoben, der Verkehr auf der Schieferstraße wird anschließend in beiden Richtungen jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Über ein Provisorium auf Höhe Möbel Rieger ist die Zufahrt zu den Betrieben auf dem Emil-Adolff-Areal gewährleistet. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten ist witterungsabhängig. (pm)