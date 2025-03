Saisonuntypischer Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch im März war auf dem regionalen Arbeitsmarkt von einer Frühjahrsbelebung nichts zu spüren. Die Arbeitslosenzahl im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen ist weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 4,3 Prozent. Im Vormonat lag die Quote noch bei 4,2 Prozent.

Insgesamt waren in der Region 12.602 Menschen arbeitslos gemeldet, 68 mehr als im Februar. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent (Vormonat 4,6 Prozent). Im Rechtskreis SGB III (Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung) ist der Bestand an Arbeitslosen saisontypisch leicht gesunken, während die Zahl an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II (Grundsicherung/Bürgergeld) stärker angestiegen ist.

»Der Rückgang der Zahlen in der Arbeitslosenversicherung durch die Frühjahrsbelebung konnte also die Zugänge im Bereich der Grundsicherung nicht ganz auffangen, sodass die Anzahl der arbeitslosen Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen unter dem Strich leicht angestiegen ist«, erklärt Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. »Im Rechtskreis SGB II kommt es zu einer saisonuntypischen Entwicklung des Bestandes an Arbeitslosen, verursacht vor allem durch die verstärkte Betreuung ukrainischer Staatsangehöriger in den Jobcentern der Kreise Reutlingen und Tübingen.« Auffallend bei den regionalen Arbeitslosenzahlen ist auch der Anstieg bei den Männern (plus 108) im Verhältnis zum kleiner gewordenen Anteil an weiblichen Arbeitslosen (minus 40).

Halbzeit im Ausbildungsjahr

1.576 Bewerber haben sich seit Oktober 2024 bei der Agentur für Arbeit Reutlingen als Ausbildungsinteressenten gemeldet, das sind 10,3 Prozent (oder 147 Personen) mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Betriebe in der Region haben seit letzten Oktober 3.377 Berufsausbildungsstellen gemeldet, was einen Rückgang von 58 Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Trotz des leichten Rückgangs gibt es für den Herbst noch zahlreiche unbesetzte Ausbildungsstellen in allen Bereichen. Noch unschlüssigen Jugendlichen empfiehlt Nill, sich möglichst frühzeitig mit den Themen Ausbildung zu beschäftigen und zum Beispiel über ein Praktikum die infrage kommenden Ausbildungsberufe näher kennenzulernen.

»Hier bietet sich die Praktikumswoche an, in der man an fünf Tagen fünf verschiedene Berufe in fünf verschiedenen Unternehmen kennenlernen und sich so einen ersten Eindruck von den Ausbildungsberufen verschaffen kann.« Die Praktikumswochen starten ab Montag, 31. März. Anmelden und informieren können sich interessierte Jugendliche ab Klasse acht online oder per E-Mail bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Reutlingen oder Tübingen.

677 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im März neu gemeldet, das sind 105 Stellen mehr als im Vormonat. Damit hatten die Vermittlungsfachkräfte in der Region insgesamt 2.860 Stellenangebote im Bestand – das waren zwar 119 mehr als noch im Februar, im Vergleich zu den drei Vorjahresmonaten März allerdings deutlich weniger. Gefragt sind bei den Unternehmen vor allem Fachkräfte, Experten und Spezialisten, die Nachfrage nach Helfern geht zunehmend zurück.

Im Landkreis Reutlingen waren im März insgesamt 7.936 Menschen (plus 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr) arbeitslos gemeldet, davon 3.353 (plus 22,9 Prozent) bei der Agentur für Arbeit und 4.583 (plus 7,9 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren im vorigen Monat insgesamt 4.666 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen (plus 9,5 Prozent gegenüber Vorjahr). Die Arbeitsagentur betreute davon 2.130 Personen (plus 15,9 Prozent), das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.536 (plus 4,6 Prozent). (a)