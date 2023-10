Saisonbedingte Entspannung: Zahl der Arbeitslosen in Reutlingen gesunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Ende der Sommer-ferien in Baden-Württemberg sind die Arbeitslosenzahlen im September im Agenturbezirk Reutlingen wieder leicht gesunken. 10.777 Menschen waren im zu Ende gehenden Monat in der Region arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 455 Personen im Vergleich zum August. Die Arbeitslosenquote sinkt damit im September auf 3,7 Prozent (Vormonat 3,8 Prozent).

Die Jugendarbeitslosigkeit sank ebenfalls saisonbedingt. Die Arbeitslosenquote in der Region beträgt bei jungen Menschen zwischen 15 und unter 25 Jahren jetzt – ebenso wie im September des Vorjahres – 2,7 Prozent (Vormonat 3,2 Prozent). So tragen auch die Jüngeren einen Anteil zum Rückgang der Arbeitslosigkeit bei, schließlich ist der September traditionell der Monat, in dem die Berufsausbildungen beginnen und die Jugendlichen sorgen so für eine leichte Entlastung in der Arbeitsmarktstatistik. Doch nach wie vor gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen, ein Einstieg in eine Ausbildung ist also immer noch möglich.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im September 577 Stellenangebote neu gemeldet. Das waren 106 Stellenangebote weniger als im Vormonat. Der Gesamtbestand liegt nun bei insgesamt 3.831 Stellenangeboten, 84 (beziehungsweise 2,2 Prozent) mehr als noch im August.

Entwicklung in den Landkreisen

Im Landkreis Reutlingen waren im September 6.550 Menschen (+6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2.464 (+7,5 Prozent gegenüber Vorjahr) bei der Agentur für Arbeit und 4.086 (+5,4 Prozent gegenüber Vorjahr) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen gemeldet.

Im Landkreis Tübingen waren im September 2023 insgesamt 4.227 Menschen arbeitslos gemeldet (+2,2 Prozent gegenüber Vorjahr). Davon wurden 1.764 von der Arbeitsagentur betreut (+4,5 Prozent gegenüber Vorjahr) und 2.463 (+0,6 Prozent gegenüber Vorjahr) vom Jobcenter Landkreis Tübingen. (eg)