Sängerkranz Rommelsbach ehrt Mitglieder und Sänger für ihre Treue

ROMMELSBACH. Mit dem Stück »Conquest of Paradise« leitete der Sängerkranz Rommelsbach durch den Männerchor unter der Leitung von Axel Göller eine Ehrungsmatinee ein. Der Sängerkranz sorgte im Martin-Luther-Gemeindehaus in Rommelsbach für einen gelungenen Auftakt.

Anschließend nahmen die Vorstände Martin Tröster, Andreas Gagg und Thomas Betzitza zunächst die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Besonders freuten sie sich über die Ehrung von Helmut Reiner – 70 Jahre ist er nun dabei beim Sängerkranz. Außerdem wurden geehrt: Andreas Frey (60 Jahre), Ulrike Miller-Betzitza (25 Jahre), Klaus Braun (25 Jahre), Petra Ecklmeier (25 Jahre), Helmut Kühnlein (25 Jahre) und Günter Maier (25 Jahre). Der erste Ehrungsblock wurde durch weitere vom Männerchor vorgetragene Stücke – »Ich glaube«, »Für Frauen ist das kein Problem« sowie einem Bass-Solo »Im tiefen Keller sitz ich hier«, gesungen von Marc Maier – umrahmt vom Männer-Quartett »Crambambuli« mit doppelt besetztem erstem Tenor (Curt-Jürgen Raiser, Stefan Seeger, Peter Gagg, Andreas Gagg und Marc Maier).

Viele Jahre engagiertes Singen

Im zweiten Block folgten die Ehrungen für aktives Singen, welche ebenfalls von den oben genannten Vorständen vorgenommen wurden. Zudem überreichte der Erste Bürgermeister Robert Hahn an Markus Beck für 40 Jahre aktives Singen den Sängerring der Stadt Reutlingen sowie eine Urkunde. Neben Markus Beck wurden folgende weitere Sänger geehrt: Guiseppe Sterrantino (10 Jahre), Frank Schur (30 Jahre), Günter Maier (50 Jahre), Gerhard Eberle (50 Jahre).

Der zweite Teil der Veranstaltung wurde musikalisch durch den jungen Chor »No Limit« begleitet, mit »I have a dream«, »Du hast ’n Freund in mir« und »Top oft he world«. Der gelungene Vormittag klang mit einem Sektempfang und selbst gemachtem Fingerfood aus.

Der Sängerkranz Rommelsbach wurde 1897 gegründet. Aktuell besteht der Verein aus etwa 85 aktiven und 113 passiven Mitgliedern. Die aktiven Mitglieder verteilen sich auf den Männerchor und den gemischten Chor »No Limit«. (eg)