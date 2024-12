Nach Autokauf: Käufer von Verkäufer und Begleitern in Rommelsbach verprügelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Ein 23 Jahre alter Mann ist am Montagabend gegen 21 Uhr bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Württemberger Straße in Rommelsbach leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte im Vorfeld von einem 22-Jährigen einen Pkw gekauft, bei dem im Nachhinein einige Mängel zum Vorschein kamen. Um den Kauf rückgängig zu machen, kontaktierte der Mann den Verkäufer und vereinbarte mit diesem ein Treffen.

Statt der Rückerstattung des Kaufpreises schlugen jedoch der Autoverkäufer samt seinen beiden Begleitern auf den Geschädigten ein und flüchteten anschließend. Eine sofortige Fahndung nach den Schlägern verlief ergebnislos. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (pol)