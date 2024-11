Rommelsbacher Ortschaftsrat stimmt der Kanalsanierung zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Nach dem Ortschaftsratsbeschluss in Sondelfingen wurde jetzt auch in Rommelsbach geschlossen der geplanten Kanalsanierung zugestimmt. Sie soll im Februar 2025 beginnen, abschnittsweise verlaufen und rund zehn Monate dauern.

Der Verordnung des Umweltministeriums folgend waren in beiden Orten die Abwasseranlagen geprüft worden. Daraus ergab sich ein dringender Sanierungsbedarf für Kanäle und Schächte. Das Ingenieurbüro ISAS hatte dazu im Juni 2024 ein Konzept entworfen, wobei im Bauabschnitt II des Sanierungsgebiets die Bereiche Sondelfingen Ost und Rommelsbach Nord zusammengefasst sind. Insgesamt sind rund 3,5 Kilometer Kanal und 142 Schächte zu ertüchtigen. Dafür sind Gesamtkosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Mittel sind im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Reutlingen (SER) eingestellt. Weitestgehend soll die Sanierung in geschlossener Bauweise, beispielsweise mittels Schlauchliner-Verfahren, erfolgen, sodass der Boden nicht geöffnet werden muss.

Wie in der letzten Sitzung angesprochen, hatte Rommelsbach bei der Stadt für zwei Straßen Fahrradpiktogramme beantragt. Die Stadt teilte mit, dass dies in der Ermstalstraße durchgeführt werden solle, wogegen bislang aus Mangel an Kapazität in der Kniebisstraße noch keine Untersuchung habe stattfinden können. »Das ist unbefriedigend und unakzeptabel«, so Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser. Sie wolle nochmals nachhaken. (GEA)